Mercato PSG : Accord conclu pour Gasiorowski ?

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos craque pour Yarek Gasiorowski. Le roc espagnol est la cible prioritaire pour remplacer Lucas Beraldo.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un crack espagnol

Les dirigeants du PSG se concentrent sur le mercato hivernal pour amener de nouvelles pépites à Paris. Le club de la capitale pourrait enregistrer certains départs cet hiver. Luis Campos active déjà ses réseaux pour combler les vides. Si aucun renfort n’est attendu en défense centrale cet hiver, sauf départ imprévu de Lucas Beraldo, le club de la capitale a néanmoins identifié une cible prioritaire pour la saison prochaine.

D’après Marca, la cellule de recrutement parisienne, emmenée par Luis Campos suit avec attention le profil de Yarek Gasiorowski. Un jeune défenseur espagnol qui coche de nombreuses cases. Il pourrait remplacer Lucas Beraldo en cas de départ à la fin de la saison. Le Brésilien fustige son manque de temps de jeu et envisage de claquer la porte. Gasiorowski est sur la short-list des Parisiens.

À voir

Mercato ASSE : Une pépite brésilienne surveillée de près

Lire aussi : PSG : Nasser Al-Khelaïfi annonce du lourd pour l’année 2026

L’international Espoirs a quitté le FC Valence l’été dernier et a pris la direction des Pays-Bas. Il s’est engagé avec le PSV Eindhoven, contre un chèque estimé à 10 millions d’euros. Très solide, le natif de Polinyà del Xúquer s’est rapidement imposé aux Pays-Bas. Depuis son arrivée, Gasiorowski affiche déjà un bilan intéressant. En 23 matchs toutes compétitions confondues, il a claqué deux pions et servi une offrande.

Lire la suite sur le PSG

PSG : Le Qatar frappe fort avec une annonce inédite

Mercato PSG : L’ultimatum est fixé, le Paris SG prêt à dégainer

À voir

Mercato OM : Accord trouvé, un top joueur arrive !

Mercato : Le Real malmène le PSG pour un crack de Ligue 1 !