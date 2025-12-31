Mercato : le PSG fonce sur un phénomène à 40 M€ !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos négocie un deal au Brésil pour ce mercato hivernal. Des géants européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato PSG : Luis Campos vise un crack brésilien

Ça bouge au PSG à quelques heures de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Les dirigeants parisiens continuent de dénicher de jeunes talents à fort potentiel. Ces derniers jours, le club de la capitale aurait activé une piste au Brésil. Le directeur sportif du club, Luis Campos pilote le dossier. Son équipe cible Rayan.

L’ailier droit évolue au Vasco da Gama et livre des performances solides, ce qui attise les convoitises des pensionnaires du Parc des Princes. International U20, le natif de Rio de Janeiro est lié à son club jusqu’en décembre 2028. Cette saison, il a encore prouvé qu’il a la force dans les jambes et est capable d’évoluer dans un club de haut niveau en Europe.

Cette saison, Rayan a claqué 20 pions en 57 apparitions toutes compétitions confondues. Ses statistiques attirent les géants d’Europe. Le Paris Saint-Germain est prêt à faire une folie pour amener ce prolifique ailier brésilien à Paris. Le champion d’Europe veut lâcher 40 millions d’euros pour le Brésilien. Mais il faudra faire face à une rude concurrence. Chelsea, le Betis Séville, Galatasaray, Crystal Palace, le Bayern Munich et le Real Madrid sont tous chauds pour recruter ce jeune prodige.

