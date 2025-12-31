Mercato OM : Accord trouvé, un top joueur arrive !

La direction de l’OM touche au but pour un milieu offensif. Le coup se prépare pour 2026.

L’OM est sur le point de s’offrir un top joueur. Le tacticien marseillais, Roberto De Zerbi insiste pour avoir de nouvelles gâchettes offensives pendant ce mercato hivernal. Les Olympiens visent le sacre en Ligue 1 et la qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les dirigeants mettent les bouchées doubles pour le satisfaire.

Un super crack a donné son feu vert pour venir à Marseille dans les prochaines semaines. Cible identifiée : Himad Abdelli, international algérien. C’est un milieu offensif qui évolue à Angers SCO. Il est en fin de contrat en juin prochain et refuse de parapher un nouveau bail. Pas question de poursuivre l’aventure avec les Angevins. L’OM s’est donc positionné pour l’accueillir.

Selon Africa Foot, les dirigeants phocéens auraient accéléré les discussions pour s’attacher les services d’Himad Abdelli. Le milieu offensif participe actuellement à la Coupe d’Afrique des nations avec l’Algérie au Maroc. Un accord aurait d’ores et déjà été trouvé avec le joueur. Le dossier n’est toutefois pas totalement bouclé. Les pensionnaires du stade Vélodrome doivent désormais convaincre le SCO d’Angers sur le montant du transfert. Transfermarkt estime sa valeur à 7 millions d’euros. Le Fennec est également sur la short-list de l’Olympique Lyonnais.

