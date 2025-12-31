Mercato ASSE : Enzo Bardeli, la cible prioritaire s’éloigne

Afficher l’index Masquer l’index
Priorité de l’ASSE cet hiver, Enzo Bardeli a répondu aux intérêts des clubs désireux de le recruter. Il a glissé une annone inquiétante pour les Verts.
Mercato : Enzo Bardeli, premier choix de l’ASSE
L’ASSE souhaite recruter Enzo Bardeli pour renforcer son entrejeu en janvier. Son profil correspond à ce qui manque à l’équipe d’Eirik Horneland pour la booster, pendant la deuxième moitié de la saison. Milieu de terrain créateur, le joueur de l’USL Dunkerque est aussi décisif. Il est auteur de 7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs de Ligue 2.
En plus de l’AS Saint-Etienne, le numéro 20 du club nordiste intéresse aussi plusieurs club, en Ligue 1 et à l’étranger. Il représente une vraie opportunité, car il ne lui reste plus que six mois de contrat dans le Nord.
Bardeli : « Je n’ai pas demandé à partir cet hiver »
Toutefois, Kilmer Sports Ventures devra se montrer très convaincant pour débaucher Enzo Bardeli de l’Union Sportive du Littoral cet hiver. Il a clairement répondu à ses courtisans qu’il ne souhaite pas quitter son club actuel maintenant.
« Je n’ai pas demandé à partir cet hiver. Je me sens très bien ici (à Dunkerque) », a-t-il déclaré dans La Voix du Nord. « Je suis à fond pour aider l’équipe. Je suis parti pour rester, il n’y a rien qui dit que je vais partir cet hiver », a-t-il insisté.
Sasso : « Je pense qu’Enzo Bardeli ne partira pas »
La Direction du club, également, n’est pas encline au transfert de son buteur à la mi-saison, alors que l’objectif des Dunkerquois est la montée en Ligue 1. Interrogé sur l’avenir de Enzo Bardeli, le président Selcuk Demir avait déclaré : « C’est un enfant du club, un Dunkerquois. Il est très important pour nous, au-delà du sportif ».
Quant au capitaine Vincent Sasso, sa réponse a été plus catégorique. « Je pense qu’Enzo Bardeli ne partira pas », avait-il annoncé après le match contre l’AS Saint-Etienne (1-0). « La direction préférerait qu’il parte libre en juin (à l’issue de son contrat, ndlr) que dès cet hiver », avait prévenu le défenseur de l’USLD ensuite.
