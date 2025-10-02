FC Nantes : Pluie de forfaits avant Brest !

Il y a une grosse inquiétude au FC Nantes avant le choc face au Stade Brestois en Ligue 1. Le technicien nantais, Luis Castro devra composer sans plusieurs cadres.

FC Nantes vs Stade Brestois : Le point sur le groupe du FCN

Il y a encore du beau monde à l’infirmerie du FC Nantes à quelques jours de la rencontre face au Stade Brestois. Ce choc pour le compte de la 7e journée est très importante pour les deux formations. Elles veulent toutes glaner les trois points pour avancer au classement. Mais l’équipe du FC Nantes part diminuée. Deux forfaits sont déjà confirmés.

Francis Coquelin et Johann Lepenant, deux milieux de terrain, ne feront pas le voyage. Pour Lepenant, blessé face à Toulouse le week-end dernier, le forfait était attendu. Sa sortie en fin de match avait déjà inquiété le staff. L’absence de Coquelin, elle, fragilise encore plus l’entrejeu nantais. Mais les soucis ne s’arrêtent pas là. Le tacticien du FCN, Luis Castro craint d’autres absences possibles, sans donner de noms. D’autres cadres souffrent de pépins physiques et sont incertains pour cette affiche.

Et le secteur défensif n’est pas épargné. Ce jeudi matin, ni Tylel Tati ni Chidozie Awaziem n’ont pris part à l’entraînement collectif. Deux absences qui, ajoutées aux forfaits déjà actés, font craindre une charnière centrale décimée. Le staff nantais surveille la situation de près. Cette situation pourrait déséquilibrer l’équipe. Dans ce contexte, le déplacement à Brest s’annonce périlleux. Nantes vise des points, mais l’effectif est amoindri. Les Canaris doivent livrer une vraie bataille pour ne pas sombrer samedi.