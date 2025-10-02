AS Monaco : Nouveau coup dur pour Adi Hütter !

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent pour l’AS Monaco. L’entraîneur de l’ASM, Adi Hütter enregistre un autre coup dur après la réception de Manchester City en Ligue des Champions.

AS Monaco : Vanderson blessé, nouveau casse-tête pour Adi Hütter

Le technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter encaisse un nouveau coup dur. Son latéral droit Vanderson, sorti dès la 20e minute contre Manchester City (2-2), a rejoint l’infirmerie monégasque. Le Brésilien a ressenti une douleur et a quitté ses partenaires, visiblement affecté, en boitant et en larmes. Cette blessure s’ajoute à une liste déjà longue. Zakaria, capitaine est encore coincé à l’infirmerie. Mawissa, Golovin, Camara, Hradecky et Pogba, absents aussi.

Désormais, le coach autrichien doit composer sans son titulaire du couloir droit, joueur essentiel avec plus de 130 matchs au Rocher. D’abord, la peur d’un genou touché a circulé. Hütter a donné des nouvelles de son roc. Le Brésilien va passer des examens médicaux. Le verdict est attendu. « Il a ressenti quelque chose au niveau des ischio-jambiers. Nous allons attendre l’IRM pour vous donner des nouvelles plus précises », a-t-il expliqué.

Vanderson devrait manquer le derby de la Côte d’Azur face à Nice, dimanche. Un choc important, 7e journée de Ligue 1, où Monaco devra encore bricoler son onze. Les absences fragilisent sérieusement l’équilibre de l’équipe. Et Hütter, déjà sous pression, n’a vraiment pas besoin de ça.