AS Monaco : Défaite inévitable face à la machine Man City

Ligue des Champions : l’AS Monaco en panique avant Man City !

L’AS Monaco défie Manchester City en Ligue des Champions sans plusieurs cadres notamment en défense. Depuis le début de saison, Monaco encaisse trop. Deux buts par match en moyenne. Avant de défier cette formation de Premier League, la situation est inquiétante.

L’équipe d’Adi Hütter sait attaquer. Mais derrière, c’est l’effondrement : des erreurs et les Monégasques chutent. Cet été, la direction de l’ASM a voulu corriger. Deux recrues d’expérience sont arrivées : Lukas Hradecky, gardien finlandais, et Eric Dier, défenseur anglais. Le problème est que Hradecky s’est blessé aux ligaments. Longue absence. Köhn, son remplaçant, rassure un peu. Mais pas Eric Dier. À Bruges, il n’a pas résisté à la pression (défaite 4-1). À Lorient, il a perdu ses duels. Patron attendu, patron introuvable.

Les chiffres montrent la faiblesse de l’AS Monaco : 14 buts encaissés en 7 matches. Zéro clean-sheet. « Inacceptable », lâche Adi Hütter. Marquage trop lâche, manque d’agressivité, duels perdus. Et l’infirmerie se remplit : Zakaria, Camara, Bamba, maintenant Mawissa. Le milieu, déjà décimé, n’offre aucune protection. Et City arrive avec ses stars, avec sa puissance.

Le tacticien monégasque, Hütter sait qu’une défaite ce soir est presque inévitable. « On va beaucoup souffrir. Toutes les équipes qui jouent contre City doivent être prêtes à souffrir. On doit avoir confiance et nous croire capables de battre City. Pour cela, il faut un match exceptionnel dans tous les domaines, défensivement et offensivement. On devra aussi se battre ensemble », a-t-il dit.