PSG : Deschamps annonce une mauvaise nouvelle à Zaïre-Emery

Didier Deschamps a communiqué sa liste de 23 joueurs pour les deux prochains matches de l’équipe de France. Le sélectionneur des Bleus a une nouvelle fois ignoré Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain du PSG.

Zaïre-Emery rétrogradé en sélection espoirs

Grosse surprise pour Warren Zaïre-Emery. Régulièrement convoqué chez les A de Didier Deschamps, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été ignoré une seconde fois de suite par le sélectionneur de l’équipe de France. En effet, Deschamps a communiqué sa liste de 23 joueurs pour les deux prochains matches de l’équipe de France face à l’Azerbaïdjan et l’Islande.

En l’absence de Désiré Doué, blessé, et d’Aurélien Tchouaméni, suspendu, le technicien tricolore aurait pu rappeler Warren Zaïre-Emery, qu’il n’avait pas convoqué en septembre dernier. Finalement, il a préféré miser sur Eduardo Camavinga, de retour après avoir manqué les deux derniers rassemblements en raison d’une blessure.

À voir

OM : De Zerbi soulagé, l’UEFA change la donne pour Medina

Le mois passé, le Champion du monde 1998 avait expliqué que le joueur de 19 ans ne jouait pas assez au PSG et qu’en tant que membre à part entière de l’équipe de France A depuis deux ans, il était compliqué de le faire redescendre chez les Espoirs. Le protégé de Luis Enrique était donc rester à Paris lors de la dernière trêve internationale et a depuis démarré quatre matches sur cinq du PSG, dont celui face au Barça mercredi soir.

Ce jeudi, Gérald Baticle a annoncé sa liste pour les deux prochains matches des Bleuets face aux Îles Féroé et l’Estonie et contrairement à ce que disait Deschamps, Zaïre-Emery a cette fois été convoqué chez les Espoirs. Zaïre-Emery ne sera en tout cas pas le seul Parisien avec les Espoirs puisque Senny Mayulu a lui été appelé pour la première fois dans cette catégorie après avoir honoré 6 sélections avec les U20, 10 avec les U19 et 5 avec les U18.