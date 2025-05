FLASH Mercato: Le PSG officialise dix départs d’un seul coup

Au lendemain de la prolongation de Luis Campos jusqu’en juin 2030, les choses se précisent au PSG. Le club de la capitale a annoncé ces dernières heures une vague de dix départs d’un seul coup.

Mercato : Le PSG libère des joueurs en fin de contrat

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, le Paris Saint-Germain accélère déjà sur certains dossiers prioritaires. Désormais conforté à son poste avec des pouvoirs plus élargis, Luis Campos s’apprête à animer le marché des transferts. En priorité, le conseiller sportif du PSG vise un défenseur central droit, un ailier gauche, un attaquant et un milieu de terrain.

Mais bien avant, le dirigeant portugais aimerait se séparer des joueurs sur lesquels l’entraîneur Luis Enrique ne compte pas. Si des noms comme Randal Kolo Muani, Carlos Soler, Milan Skriniar, Marco Asensio, Renato Sanches, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Gonçalo Ramos et même Kang-In Lee sont cités comme partants, le centre de formation des Rouge et Bleu n’est pas en reste.

Et à l’heure de faire des choix, le club de Nasser Al-Khelaïfi a officialisé ce vendredi dix départs. À la veille de la finale de la Coupe de France contre le Stade de Reims, le PSG a donc pris la douloureuse décision de se séparer de plusieurs joueurs qui espéraient découvrir le monde professionnel à Paris, à l’instar de Warren Zaïre-Emery, Ibrahim Mbaye, Yoram Zague, Senny Mayulu et Noham Kamara. Le #PSG a révélé la liste des joueurs de son centre de formation laissés libres à la fin de la saison pour leur permettre de pouvoir rebondir, si des clubs se montrent intéressés #Mercato pic.twitter.com/IcbxariArt— Loïc Tanzi (@Tanziloic) May 23, 2025

En fin de contrat stagiaire le 30 juin prochain, Salah-Dine El Mezouari, Louis Mouquet, Vimoj Muntu Wa Mungu, Ethan Bagbomon-Boudine, Lenny Lankoso, Enzo Legrix, Isaac Mensah, Chams Soule, Bocar Sy et Mohamed Baradji sont ainsi appelés à poursuivre leur apprentissage sous d’autres cieux.

Un coup dur pour le gardien de but Louis Mouquet (20 ans) et le défenseur Vimoj Muntu Wa Mungu (20 ans), sous contrat professionnel, mais qui ne poursuivront pas l’aventure avec leur club formateur, selon la liste publiée par le PSG et relayée par le journaliste Loïc Tanzi de L’Équipe.

