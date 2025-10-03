Mercato OM : Une grosse signature confirmée à Marseille

Très actif sur le dernier mercato estival, l’OM s’est offert un renfort d’avenir dans les dernières heures avec l’arrivée d’Arthur Vermeeren, prêté par le RB Leipzig. Méconnu du grand public, le jeune Belge a déjà fait forte impression en Europe, et ses anciens coéquipiers ne semblent pas surpris.

OM : Vermeeren, la pépite révélée contre l’Ajax

Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato, Arthur Vermeeren ne tardera peut-être pas à se faire un nom au Vélodrome. Aligné face à l’Ajax Amsterdam sous les couleurs de Leipzig, le milieu de terrain a éclaboussé la rencontre de sa maîtrise technique et de son intelligence de jeu (4-0). Une prestation qui confirme les espoirs placés en lui par Roberto De Zerbi… et qui n’étonne absolument pas ceux qui l’ont côtoyé.

Lire aussi : OM : De Zerbi surprend Marseille, son coup de génie dévoilé

Jean Butez, ancien gardien du Royal Antwerp et désormais à Côme, se souvient parfaitement de ses premiers pas. « On était tous étonnés qu’un gamin de cet âge soit titulaire, mais il nous avait bluffés par sa maturité et son calme. Arthur est arrivé sur la pointe des pieds mais il pouvait communiquer avec tout le monde en parlant français, anglais et néerlandais. Il avait du caractère, disait ce qu’il pensait », confie-t-il dans L’Équipe.

Un transfert promis à un grand avenir

La réussite de Vermeeren n’est pas le fruit du hasard selon Butez, témoin privilégié de son ascension fulgurante. « Le club avait mis en avant des jeunes pour les revendre cher, et il a explosé. Il a fait une saison incroyable, on a réussi le doublé Coupe-Championnat et il a aussi brillé en Ligue des champions. Je me rappelle de son but contre le Barça (3-2, le 13 décembre 2023), c’est là où on voit les grands talents. C’était évident qu’il allait faire un gros transfert », ajoute le portier belge.

À voir

Barça-PSG : Révélation inquiétante sur le forfait de Joao Neves

Lire aussi : OM-Ajax : Un déclic inattendu bouleverse le plan de De Zerbi

À Marseille, l’attente est désormais immense. Prêté avec ambition, Arthur Vermeeren devra confirmer son potentiel dans l’un des environnements les plus exigeants de France. Mais si ses débuts européens en disent long, l’Olympique de Marseille pourrait bien tenir là sa très grosse signature du mercato.