OM : De Zerbi surprend Marseille, son coup de génie dévoilé

Pour le match OM Ajax (4-0) en Ligue des champions, Roberto De Zerbi a dû s’adapter en urgence. Découvrez les coulisses de son plan de jeu inattendu.

L’Olympique de Marseille a écrasé mardi soir à l’Ajax Amsterdam (4-0) en Ligue des champions. Cette démonstration de force de n’est pas le fruit du hasard. Elle résulte d’un calcul précis de Roberto De Zerbi. RMC Sport est revenu sur les coulisses de cette tactique de l’entraîneur de l’OM. Surtout que son plan initial a été modifié à la dernière minute.

Lire aussi : OM-Ajax : Un déclic inattendu bouleverse le plan de De Zerbi

En effet, l’absence des attaquants Kasper Dolberg et Wout Weghorst a fait cogiter le technicien italien. Celui-ci a déduit que l’Ajax opterait pour un jeu basé sur la possession plutôt que sur la verticalité. Le matin du match, De Zerbi a alors dévoilé à ses joueurs une nouvelle tactique : un pressing agressif mais patient.

Ses consignes étaient limpides : la transition devra être rapide, en exploitant la « fébrilité défensive » de l’Ajax. De Zerbi a choisi d’aligner trois milieux capables d’une haute intensité au pressing ern vue d’exécuter cette tactique. Arthur Vermeeren, Bilal Nadir et Matt O’Riley au détriment de l’expérimenté Pierre-Emile Hojbjerg.

La tactique s’est déroulée comme il le souhaitait

Cette modification tactique dans l’entrejeu a fait « mal » à Roberto De Zerbi. Mais l’entraîneur de l’OM avait vu juste. Son plan a été couronné de succès avec deux buts venus d’une récupération haute. Notamment ceux de Mason Greenwood et d’Igor Paixão.

Lire aussi : OM : Medina blessé, cette nouvelle qui rassure De Zerbi

La source confirme que la tactique s’est déroulée « exactement comme le coach italien l’avait expliqué » avant le match. Cette réussite a non seulement offert une victoire éclatante à l’OM, mais elle a aussi confirmé la dynamique retrouvée des Olympiens. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi restent sur trois victoires consécutives, avant le déplacement de ce samedi à Metz.