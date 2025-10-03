ASSE : Enorme coup dur à venir pour Saint-Étienne !

L’ASSE traverse l’un de ses meilleurs débuts de saison en Ligue 2, mais une décision hors du terrain vient tout bouleverser. Les Verts vont devoir poursuivre leur opération remontée… sans leurs fidèles supporters lors de plusieurs déplacements cruciaux.

ASSE : Les Magic Fans tirent la sonnette d’alarme

La montée en puissance de l’ASSE à l’extérieur est incontestable : trois victoires et un nul en quatre rencontres loin de Geoffroy-Guichard. Pourtant, le club ligérien s’apprête à vivre un scénario inédit : jouer sans le soutien de ses fidèles suiveurs lors des prochains déplacements. Les Magic Fans, emblématiques occupants du Kop nord, ont publié un communiqué pour dénoncer la faible capacité des parcages visiteurs.

Lire aussi : ASSE : Un gros doute plane chez les Verts avant Montpellier

« Beaucoup de Stéphanois ont coché la date de la rencontre face au Red Star. […] La capacité du parcage visiteur est limitée à 236 places », ont-ils regretté. Face à cette situation jugée intenable, la décision est tombée : « Aucune place de match ne sera délivrée par l’ASSE, et aucun groupe ne fera le déplacement », ont confirmé les MF91.

Une série de matchs sans soutien en tribunes

Montpellier, Red Star, Pau, Dunkerque, Rodez : cinq rendez-vous où les Verts devront se battre… sans leurs couleurs en tribune. Pour la rencontre face à Montpellier, l’État a directement acté une interdiction totale de supporters visiteurs. Un choc pour un club habitué à voyager en nombre, parfois plus bruyant à l’extérieur qu’à domicile.

À voir

Mercato OM : Une grosse signature confirmée à Marseille

Lire aussi : ASSE : La pression de Geoffroy-Guichard est-elle de trop ?

Cette absence survient alors que l’équipe d’Eirik Horneland réalise un départ canon avec 17 points en 8 journées. Si son entraîneur garde confiance, la privation de ce soutien populaire pourrait peser dans les moments clés. Les Magic Fans et les Green Angels promettent cependant de faire exploser le Chaudron lors des matchs à domicile.