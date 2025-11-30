AS Monaco – PSG : Thiago Scuro répond froidement à Luis Enrique

Le directeur sportif de l’AS Monaco, Thiago Scuro, n’a pas caché sa colère après la victoire 1-0 de son équipe contre le PSG. L’arbitrage de Clément Turpin et les cartons attribués aux Monégasques ont été au cœur de ses critiques.

AS Monaco – PSG : Un arbitrage sous haute tension

Plus que le score, c’est l’intervention de Turpin qui a marqué les esprits. Lamine Camara a écopé d’un simple carton jaune après une faute jugée trop agressive sur Lucas Chevalier, touchant sérieusement la cheville du portier parisien. Scuro n’a pas mâché ses mots : « Pour moi, ce n’est pas rouge », a-t-il répondu, alors que Luis Enrique s’était offusqué contre le jaune.

Lire aussi : AS Monaco – PSG : Pocognoli gagne son pari avec Luis Enrique

Cible d'un terrible tacle du Monégasque Camara en première période du match Monaco-PSG, Lucas Chevalier a été touché à la cheville droite, comme le montre deux photos prises à la pause.https://t.co/nZbaoUxfGb pic.twitter.com/sZvYX8PgBo — RMC Sport (@RMCsport) November 29, 2025

Le directeur général de l’ASM a exprimé sa lassitude face à ce qu’il considère comme des décisions incohérentes. « Je suis un peu fatigué de parler de l’arbitre », a-t-il confié. « Ça devient ennuyant. Si la Fédération est heureuse, si Monsieur Gautier est heureux, on ne peut rien faire. J’ai essayé beaucoup de choses, dans des directions différentes… »

Camara et Kehrer au centre des critiques, Scuro répond cash

Les deux situations litigieuses concernant Camara et Thilo Kehrer ont été au centre du débat. L’Allemand, ancien du PSG, a été expulsé, tandis que Camara n’a reçu qu’un avertissement. « Pour moi, ce n’est pas un carton rouge (pour Camara), et ce n’est pas un carton rouge non plus pour Thilo Kehrer. Les gens continuent de s’excuser après avoir fait des erreurs, comme c’était le cas après le carton rouge de Balogun. Mais les semaines passent et les erreurs continuent… »

Scuro illustre parfaitement le malaise grandissant autour de l’arbitrage en Ligue 1, où les décisions contestées se succèdent. Si le PSG quitte le Rocher bredouille, c’est une victoire qui restera discutée, non pas pour le spectacle sur le terrain, mais pour les débats arbitraux qui, eux, continuent de faire trembler les bancs monégasques.

Lire aussi sur le PSG :

AS Monaco – PSG : Sébastien Pocognoli répond à Luis Enrique

À voir

ASSE – Écotay-Moingt : Horneland pas content malgré le 11-1 éclatant

AS Monaco – PSG : Luis Enrique prévient Sébastien Pocognoli

Ligue 1 : Avant le voyage à Monaco, le PSG acte une mauvaise