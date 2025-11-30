ASSE – Écotay-Moingt : Horneland pas content malgré le 11-1 éclatant

Eirik Horneland a aimé le spectacle mais pas tout. L’ASSE a écrasé l’US Écotay-Moingt 11-1 en 8ᵉ tour de la Coupe de France, mais le Norvégien n’affiche pas un sourire radieux. L’entraîneur des Verts regrette ce but encaissé qui ternit, selon lui, une performance pourtant impressionnante.

ASSE – Écotay-Moingt : Une victoire spectaculaire mais perfectible pour Saint-Etienne

Samedi soir, Geoffroy-Guichard a vibré au rythme d’un festival offensif. Les Verts ont signé un 11-1 retentissant face à la modeste formation de Régional 3 de l’US Écotay-Moingt, démontrant une maîtrise technique et collective incontestable. Pour les supporters, le spectacle était au rendez-vous, avec des buts rapides et un rythme soutenu du début à la fin.

Pourtant, Eirik Horneland, le technicien norvégien de 50 ans, n’a pas laissé la liesse prendre le dessus sur la rigueur. « Je ne suis simplement pas content du but encaissé, c’est la seule chose dont je suis déçu ce soir. On aurait dû ressortir de cette rencontre sans concéder le moindre but », a-t-il déclaré, tout en rappelant que même dans les matchs faciles, la perfection reste l’objectif.

La concentration, maître mot des Verts

Malgré le score fleuve, Horneland a souligné la discipline tactique et la concentration de son équipe : « Nous avons joué sérieusement en gardant notre concentration, c’est ce que j’ai apprécié de la part de mon équipe. On a su garder le collectif en place plutôt que des performances individuelles ». L’ASSE a ainsi démontré qu’un large succès ne se limitait pas à des exploits individuels, mais à une organisation cohérente sur l’ensemble du terrain.

Cette victoire fut également l’occasion pour les jeunes joueurs de s’aguerrir devant une affluence notable : « Des jeunes joueurs ont pris de l’expérience avec un match à Geoffroy-Guichard, cela fait partie du développement pour eux. C’est très important pour un jeune joueur d’apprendre à jouer devant une telle affluence, cela va les aider à grandir. » Une attention qui témoigne de la vision à long terme de Horneland pour son effectif.

Un derby du Forez sous haute intensité

Le match a été marqué par une agressivité positive dès le coup d’envoi, avec une équipe stéphanoise pleinement concentrée, à l’inverse du 7ᵉ tour contre Quetigny (victoire 3-1). Les transitions rapides et les combinaisons fluides ont fait parler la puissance offensive de l’ASSE, offrant un spectacle à la fois technique et divertissant.

Malgré l’éclatante victoire et la qualification pour les 32ᵉ de finale, Horneland rappelle que le chemin vers la perfection est long. Une leçon de rigueur et de concentration pour une équipe qui, même en maîtrisant ses adversaires, ne laisse rien passer.

