Mercato : Ibrahima Konaté au PSG ? L’indice qui change tout

Alors que son avenir semblait parfaitement ouvert, Ibrahima Konaté voit soudain les lignes bouger autour de lui. Et un élément inattendu pourrait bien relancer, avec fracas, la piste menant au PSG.

Mercato PSG : Le Paris SG garde un œil sur Ibrahima Konaté

Ibrahima Konaté a le luxe rare de pouvoir choisir son futur club. Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool… le défenseur français, en fin de contrat en juin prochain, se retrouve au cœur d’un mercato XXL. Mais ces derniers jours, le paysage s’est éclairci. Le Bayern, d’après Christian Falk, ne considère plus la signature d’un défenseur comme une priorité. Quant au Real, The Athletic assure qu’il s’est tout simplement retiré du dossier.

Cette redistribution totale des cartes a ouvert une brèche. Et dans cette brèche, un club s’est glissé sans bruit, mais avec méthode : le PSG. Paris, qui suit Konaté de longue date, observe la situation avec un intérêt croissant. Le joueur de 26 ans, n’a toujours pas prolongé à Liverpool, où les négociations stagnent dangereusement. De quoi donner des idées aux dirigeants parisiens.

Liverpool met la pression pour Konaté

Face à ce blocage, Liverpool a durci le ton. Les Reds espéraient encore arracher une prolongation, mais le rapport de force a changé. Le journaliste Dean Jones l’a expliqué sans détour à TEAMtalk : « Comme je l’ai signalé l’autre jour, Liverpool avait récemment commencé à entrevoir une nouvelle lueur d’espoir quant à la possibilité de trouver un accord avec Konaté. Cependant, le club a fixé une limite à ce qu’il est prêt à faire pour le garder, et maintenant que Madrid se retire, Konaté n’est plus dans une position aussi forte qu’il semblait l’être auparavant ».

En clair, Liverpool pousse, mais Ibrahima Konaté dispose de moins d’options que prévu. Un scénario idéal pour Paris, qui avance masqué mais reste en embuscade. Et si l’indice qui change tout était finalement ce simple désengagement du Real ? Une fenêtre qui pourrait bien permettre au Paris Saint-Germain de frapper un grand coup.

