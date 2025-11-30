Mercato OM : Marseille vise un nouveau coup à 35 M€

L’OM pourrait bientôt frapper fort sur le mercato en visant un nouvel attaquant de renom. Après le succès du recrutement d’Igor Paixao, le club phocéen lorgne désormais sur un international algérien prometteur.

Mercato OM : Marseille veut rééditer son pari brésilien

L’été dernier, l’Olympique de Marseille avait fait sensation en déboursant 35 M€ pour Igor Paixao, l’attaquant brésilien en provenance du Feyenoord Rotterdam. Ce transfert record a marqué l’histoire du club et mis la barre très haut pour ses futures acquisitions. Avec cinq buts et trois passes décisives en 15 rencontres, Paixao justifie déjà son prix et rassure les supporters sur la capacité de la direction à viser juste.

Lire aussi : Mercato : La grosse erreur de Marseille qui fait jaser

À voir

ASSE – Écotay-Moingt : Horneland pas content malgré le 11-1 éclatant

Fort de ce succès, le club phocéen semble déterminé à renouveler l’opération. La réussite financière et sportive de ce transfert a manifestement inspiré la direction marseillaise à continuer de scruter le marché néerlandais. Après tout, pourquoi changer une recette qui fonctionne ?

Anis Hadj Moussa dans le viseur

Selon les dernières informations de GOAL, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur Anis Hadj Moussa, jeune attaquant international algérien de 23 ans évoluant également à Feyenoord. Mehdi Benatia, ancien défenseur international et désormais directeur de football au club, aurait activé cette piste, validée en interne par la direction marseillaise.

L’international algérien, déjà appelé à neuf reprises en sélection, pourrait apporter sa vivacité et sa technique au secteur offensif marseillais. Si le club réussit ce nouveau coup à 35 M€, il renforcerait non seulement son attaque mais confirmerait sa stratégie ambitieuse sur le marché des transferts, mêlant flair et audace. Marseille prépare ainsi un été brûlant, prêt à enflammer le Vélodrome une fois de plus.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato : Roberto De Zerbi rate un coup fumant en attaque

Mercato OM : Un joueur veut claquer la porte !

À voir

AS Monaco – PSG : Thiago Scuro répond froidement à Luis Enrique

Mercato : Un serial buteur attendu à Marseille cet hiver !