ASSE : La pression de Geoffroy-Guichard est-elle de trop ?

Même en Ligue 2, l’ASSE bénéficie toujours du soutien de ses supporters, mais cela semble mettre une pression supplémentaire sur les Verts.

L’ASSE vulnérable à Geoffroy-Guichard et solide à chez ses adversaires

Les supporters de l’ASSE sont toujours mobilisés pour soutenir leur équipe, malgré sa relégation en Ligue 2. L’affluence au stade Geoffroy-Guichard, lors des 4 matchs disputés à domicile ce début de saison, le confirme. Il y avait plus de 32 000 supporters dans le Chaudron contre Rodez AF, Grenoble Foot, le Stade de Reims et l’EA Guingamp.

Cependant, la mobilisation du peuple vert et le soutien à l’équipe stéphanoise ne semblent pas suffisants, au regard des résultats. L’AS Saint-Etienne a certes remporté deux victoires contre Rodez (4-0) et Reims (3-2), mais elle a été tenue en échec par Grenoble (1-1) et a perdu le match contre Guingamp (2-3).

Évidemment, le bilan des Verts à Geoffroy-Guichard est mitigé. Et cela laisse penser que l’équipe d’Eirik Horneland ne tire pas assez profit du soutien de ses supporters. Les joueurs Stéphanois donnent même l’impression que la mobilisation massive de leurs fans leur met une pression supplémentaire.

L’équipe de l’ASSE moins sous pression à l’extérieur

En tout cas, les résultats de l’ASSE sont meilleurs à l’extérieur. Elle a accroché le Stade Lavallois à Laval (3-3), et a enregistré trois victoires, à Boulogne sur-Mer, à Clermont et à Amiens. Pour par Alexandre S. du média Peuple-Vert, le stade Geoffroy-Guichard « n’apparaît pas comme la forteresse imprenable qu’elle devrait être ».

Le confrère évoque également la question d’une éventuelle pression. « Hors de ses bases, l’ASSE semble plus disciplinée, plus rigoureuse dans la gestion de ses temps faibles, et surtout moins sous pression », indique-t-il.