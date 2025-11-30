Mercato OL : Corentin Tolisso lâche une bombe sur son avenir

Formé à l’OL et champion du monde, Corentin Tolisso entretient le suspense sur son futur. Mais le milieu lyonnais a mis les choses au clair avec une franchise qui ne laisse aucun doute.

Mercato OL : Tolisso ne partira pas cet hiver

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso a tranché pour son avenir. Présent en conférence de presse samedi avant la réception du FC Nantes, le capitaine et numéro 8 des Gones a été clair : « Ce n’est pas une option de quitter l’OL, surtout au mois de janvier ». Un message clair, alors que la spéculation sur un départ hivernal était déjà dans tous les esprits.

Malgré les difficultés financières du club, le champion du monde français de 31 ans reste fidèle à son club formateur. « Si je suis prêt à quitter l’OL lors du mercato hivernal pour alléger la masse salariale ? Je ne me suis pas posé cette question. Même si beaucoup de gens disent que le sélectionneur n’aime pas l’OL, je n’y crois pas forcément », a-t-il ajouté.

Un retour aux sources qui fait sens

Après avoir quitté Lyon pour le Bayern Munich en 2017, Tolisso avait connu cinq saisons riches en titres et en expériences. Son retour libre et gratuit à l’OL en 2022 avait été accueilli comme un vrai soulagement pour les supporters, en quête de stabilité au milieu de terrain. Aujourd’hui, il incarne un symbole de fidélité et d’engagement.

À 31 ans, il n’a pas l’intention de repartir, tout en préférant s’investir pleinement dans le projet lyonnais plutôt que de céder aux sirènes d’un départ. Un choix qui pourrait peser lourd dans l’optique des saisons à venir et renforcer son statut de leader au sein de l’effectif.

OL : Une campagne exceptionnelle en Ligue Europa