ASSE : Un gros doute plane chez les Verts avant Montpellier

Après la défaite contre l’EA Guingamp, l’ASSE doit relever la tête à Montpellier, pour éviter que le doute s’installe chez les Verts, dans la course vers la Ligue 1.

ASSE : 5 buts encaissés contre Reims et Guingamp !

Battue par l’EA Guingamp (2-3) lors de la 8e journée de Ligue 2, l’ASSE a été doublée par l’ES Troyes AC en tête du classement. Elle a désormais 2 points en moins que le nouveau leader du championnat. Plus inquiétant, l’équipe d’Eirik Horneland a concédé 5 buts à domicile en deux matchs, précisément contre le Stade de Reims et évidemment l’EAG.

En déplacement à Montpellier, samedi soir (20h), l’équipe stéphanoise n’a plus droit à un autre faux pas, sinon elle se retrouverait reléguée dans la course pour la montée en Ligue 1. En cas de défaite, l’AS Saint-Etienne pourrait se faire devancer par le Red Star (3e) et Pau FC (4e) à l’issue de la 9e journée de Ligue 2.

Eirik Horneland : « Il faut désormais rebondir »

Un scénario qui accentue la pression sur les Verts dont l’objectif est de retrouver l’élite en 2026. Pour Eirik Horneland, ce serait un coup d’arrêt, car son équipe s’est montrée solide lors des 4 matchs disputés à l’extérieur ce début de saison. Son bilan est d’un nul et trois victoires en dehors de Geoffroy-Guichard.

Conscient du fait qu’une deuxième défaite consécutive pourrait plonger son équipe dans le doute, le technicien norvégien a tiré la sonnette d’alarme. « Cette défaite face à l’EAG nous embête forcément. On peut trouver des excuses, mais je n’aime pas ça. Nous avons eu l’humilité et le « fighting spirit » nécessaires. Il faut désormais rebondir », a-t-il prévenu, ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match.

En tout cas, ce choc entre l’ASSE et le MHSC au stade de la Mosson est une occasion pour Eirik Horneland de confondre ses détracteurs. Notamment ceux qui estiment qu’il est souvent « sauvé par les quelques individualités » de son équipe.