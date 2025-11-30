OM : Le tweet polémique de Benatia après Toulouse

Medhi Benatia en garde bien un goût amer. L’OM a laissé filer une victoire précieuse dans un match où chaque détail comptait face à Toulouse (2-2). Et le dirigeant marocain, lui, a choisi un tweet silencieux… mais terriblement éloquent, pour s’exprimer.

Une soirée frustrante pour l’OM face à Toulouse

On croyait l’OM capable de profiter pleinement du faux pas du PSG, mais les Marseillais ont encore prouvé que rien n’est jamais simple sous le maillot blanc. En tête jusqu’à la 90e minute, ils ont vu Toulouse revenir grâce à Hidalgo, opportuniste sur une longue touche fatale (2-2). Une fin de match qui s’est jouée au mental… et un mental olympien visiblement friable.

Ce nul a laissé un goût amer dans les travées du Vélodrome, où les supporters ont soupiré plus fort que Mistral en tempête. Leader manqué, soirée manquée, et regrets à la pelle. Mais l’épisode le plus piquant, lui, n’était pas sur la pelouse. Car la polémique est née quelques instants avant l’égalisation, sur une action litigieuse entre Dönnum et Paixao dans la surface toulousaine.

Monsieur Wattelier n’a pas bronché, mais Benatia, lui, a tranché : une photo publiée sur X, sans commentaire. Un silence plus accusateur qu’un éditorial entier. Le dirigeant olympien a ainsi transformé un cliché en message clair : pour lui, il y avait penalty. Les supporters, eux, n’ont pas tardé à embraser la toile. Quand Marseille doute, Marseille tweete et souvent, ça fait du bruit.

