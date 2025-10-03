FC Nantes : Luis Castro règle ses comptes avant Brest

Luis Castro n’a pas tourné la page du match nul du FC Nantes face au TFC (2-2), à l’aube d’un déplacement crucial sur la pelouse du Stade Brestois. L’entraîneur du FCN a profité de sa conférence de presse pour pointer, une nouvelle fois, l’arbitrage et le comportement d’Aron Donnum.

FC Nantes : Luis Castro relance la polémique sur l’arbitrage

Interrogé avant Brest – Nantes, le Portugais n’a pas mâché ses mots. Toujours irrité par l’épisode survenu entre Aron Donnum et Tylan Tati, il a dénoncé une décision arbitrale « incompréhensible ». « En Ligue 1, il y a beaucoup de choses qui se jouent à des détails. On ne peut pas finir le match avec un joueur qui met un coup de tête à Tylan. C’est impossible au niveau du championnat français et avec toutes les caméras qu’il y a que le joueur finisse le match », a-t-il regretté.

Pour Luis Castro, ce type d’incident influence directement le résultat final. L’entraîneur nantais estime que les règles ne sont pas appliquées avec la même rigueur selon les équipes. « Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un match qui pourraient être très différentes. On va donner le maximum tout le temps, mais il faut respecter Nantes. Tout le monde doit respecter le club », a-t-il martelé.

Un appel aux médias avant le choc à Brest

Face aux journalistes, Luis Castro a clairement demandé davantage de vigilance. « Vous êtes la presse. Et j’espère que vous regardez. La semaine dernière, Auxerre a pris un rouge juste parce qu’un gars a légèrement touché un joueur dans le dos. J’espère que vous avez vu ce qui s’est passé ce soir entre Anthony Lopes et Donnum quand ils prennent un carton jaune. Que se passe-t-il avant ? Que fait-il avant sur Tylan Tati ? »

Le technicien est allé plus loin, évoquant d’autres séquences litigieuses : « Dans la surface adverse, que se passe-t-il quand Mayckel Lahdo saute ? Le défenseur derrière lui ne saute pas mais il fait quelque chose… On a besoin de revoir les images de la télé. Vous êtes la presse. Regardez ! Et après vous me donnerez votre opinion. »

Place aux actes sur le terrain

Déterminé à recentrer ses joueurs sur l’objectif, Luis Castro nuance néanmoins son discours. « Ce n’est pas le premier match durant lequel le petit détail est un peu différent. Je n’aime pas parler d’arbitrage mais quand ça se passe plus qu’une fois, c’est normal de faire des réflexions. Si c’est une erreur de chaque côté, ça passe. Mais dans les mêmes situations, tu devrais avoir la même décision pour les deux équipes », fait-il savoir.