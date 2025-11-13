Mercato PSG : La voie presque libre pour Rodrygo cet hiver ?

Annoncé sur le départ lors du mercato hivernal à venir, l’attaquant du Real Madrid, Rodrygo, est sur les tablettes du PSG pour renforcer le groupe de Luis Enrique. Luis Campos pourrait bien avoir une ouverture pour réaliser ce gros coup. Explications.

Mercato : Le PSG ne lâche pas l’affaire pour Rodrygo !

Décidé à quitter les rangs du Real Madrid pour retrouver plus de temps de jeu, Rodrygo pourrait bien être l’un des gros coups du prochain mercato hivernal. Désireux de garder intactes ses chances de disputer la Coupe du Monde 2026, l’international brésilien ne supporte plus sa situation sous Xabi Alonso et espère trouver un nouveau point de chute, où il pourra retrouver une place de titulaire dans la deuxième moitié de saison.

La piste OL a été au coeur des rumeurs ces derniers jours, mais le Paris Saint-Germain n’aurait pas du tout abandonné l’idée de s’offrir les services de l’ancien prodige de Santos. Avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le club de la capitale garde un oeil attentif sur la situation de Rodrygo, qui aurait une préférence pour la Premier League. Mais l’un de ses prétendants les plus sérieux aurait jeté l’éponge dernièrement.

Aucun contact entre Chelsea et Rodrygo

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Rodrygo serait prêt à étudier toute offre de transfert émanant d’un club étranger lors de ce mercato hivernal. Pas forcément opposé au départ du Brésilien, le Real Madrid serait disposé à revoir ses exigences à la baisse, passant de 80 millions d’euros à 50 millions d’euros.

Un dossier chaud qui pourrait enflammer l’hiver, selon le journaliste Bruno Andrade d’ESPN, qui assure que tout peut basculer très vite avec le Paris SG. Surtout que Chelsea ne semble plus être dans le coup pour Rodrygo. Annoncé comme l’une des destinations possibles de l’attaquant madrilène, le club londonien ne devrait pas passé à l’offensive pour le recruter.

Ce jeudi, Fabrizio Romano rapporte sur sa page Twitter qu’aucun contact n’a lieu entre les Blues et les représentants de Rodrygo pour un transfert cet hiver, malgré les rumeurs venant du Brésil. « Aucune discussion n’a lieu entre Chelsea et Rodrygo pour le mercato de janvier, malgré les informations venues du Brésil », assure le spécialiste mercato. Le Paris Saint-Germain pourrait donc se retrouver en pole position pour signer le compatriote de Marquinhos dans les semaines à venir.