Mercato PSG : L’Ajax arrive avec une magnifique offre !

Très en dessous du niveau attendu cette saison, l’Ajax Amsterdam cherche à renforcer son effectif durant ce mercato hivernal avec des profils expérimentés, mais aussi jeunes, dont une du PSG. Explications.

Mercato : L’Ajax Amsterdam cible un milieu de terrain du PSG

À la recherche d’un nouveau numéro six, l’Ajax Amsterdam étudie plusieurs options. Manuel Ugarte (24 ans), de Manchester United, serait un candidat sérieux, mais le club néerlandais envisagerait également le retour de Daley Blind (35 ans). À plus long terme, le club néerlandais suivrait également de près de jeunes talents comme Stije Resink du FC Groningen et Gabriel Moscardo, prêté par le PSG au Sporting Braga cette saison.

Le milieu défensif brésilien, qui a rejoint les rangs du PSG en janvier 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros, n’a pas disputé la moindre minute avec les Rouge et Bleu et enchaîne les prêts. L’ancien pensionnaire des Corinthians n’a toujours pas confirmé les attentes placées en lui. Du côté du Portugal, il arrive à enchaîner les matchs avec notamment 19 rencontres sur cet exercice, mais n’a été titularisé qu’à 5 reprises.

Ne figurant toujours pas dans les plans du Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo pourrait donc être un candidat pour un départ définitif, ce qui arrangerait bien le PSG. Blessé juste après sa signature officielle à Paris, le joueur de 20 ans n’a pas eu l’opportunité de démarrer avec l’équipe première de Luis Enrique. Barré ensuite par une grosse concurrence à son poste, le milieu de terrain défensif a enchainé les prêts au Stade de Reims puis au Sporting Braga.

Retenu dans le groupe du Paris Saint-Germain pour la Coupe du Monde des clubs, Gabriel Moscardo n’a pas disputé la moindre minute dans cette aventure américaine. Son départ sera une perte financière pour le club de la capitale, sa valeur actuelle étant évaluée à 7 millions d’euros par Transfermarkt. Mais cela permettra au Champion de France et d’Europe de récupérer un peu d’argent et de se séparer d’un salaire.

