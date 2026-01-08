Mercato OM : Un gros doute sur l’arrivée de Himad Abdelli

Himad Abdelli, excepté un rebondissement de dernière minute, va s’engager à l’OM. Mais son arrivée suscite déjà quelques interrogations à Marseille.

Alors qu’il défend actuellement les couleurs de l’Algérie à la CAN 2025, Himad Abdelli voit son avenir en club sur le point d’être réglé. Son contrat expire en juin prochain avec le SCO. Du coup, le milieu offensif est libre de négocier avec la formation de son choix dès cet hiver.

Lyon et Séville ont vite tenté de le recruter. Mais le choix de Himad Abdelli se porte sur l’OM. L’international algérien aurait donné son aval pour un contre cinq ans aurait à Marseille. Les dirigeants phocéens s’attèlent désormais à trouver une entente avec le SCO afin de finaliser sa signature.

Son recrutement imminent suscite cependant des divisions à Marseille. De nombreux supporters et observateurs de l’OM s’interrogent sur le bien-fondé d’une telle signature, en dépit du talent évident d’Himad Abdelli. Walid Acherchour a d’ailleurs émis quelques doutes concernant la pertinence d’un tel transfert.

Un recrutement inapproprié pour l’Olympique de Marseille ?

Le consultant pour RMC Sport apprécie les qualités techniques du milieu algérien. Mais il souligne l’immense fossé entre la pression quotidienne d’Angers de celle de Marseille. Au-delà de l’aspect mental, l’équilibre tactique pose aussi problème.

Walid Acherchour estime que l’entrejeu de Roberto De Zerbi nécessite avant tout un profil capable de ratisser des ballons et d’imposer un défi physique. Ce critère ne semble pas convenir au style élégant d’Abdelli. « Je ne pense pas qu’ils l’achètent pour ça, c’est peut-être de l’ajustement par rapport à un possible départ », a-t-il déclaré. La future recrue de l’OM parviendra-t-elle à dissiper ses doutes ? Rien n’est moins sûr.

