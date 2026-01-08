ASSE : Horneland tient son équipe, mais il y a des attentes

L’entraîneur de l’ASSE a trouvé ses hommes pour la montée en Ligue 1, mais il n’a toujours pas trouvé la formule pour assurer la régularité des résultats de son équipe !

ASSE : Larsonneur, Nadé et Tardieu, les intouchables

À l’issue de la première moitié de la saison, les choix de l’entraîneur de l’ASSE sont assez clairs. Au regard du temps de jeu accordé à chacun des joueurs de l’effectif, des choix forts se dégagent. Outre Chico Lamba blessé depuis le 4 octobre 2025, alors qu’il avait été titulaire à 9 reprises lors des 9 premières journées de Ligue 2, Eirik Horneland compte régulièrement sur 10 autres joueurs.

Gautier Larsonneur, Mickaël Nadé et Florian Tardieu en priorité. Ils ont disputé les 18 matchs de Ligue 2, du début de la saison à ce jour. Le gardien de but, le défenseur central et le milieu de terrain étaient titulaires lors des 18 journées.

Les recrues Annan, Ferreira et Jaber en puissance !

En défense, les recrues estivales : Ebenezer Annan (14 titularisations) et Joao Ferreira (10 titularisations en 12 matchs) sont aussi parmi les hommes clés du technicien norvégien. Dans l’entrejeu, Aïmen Moueffek et Mahmoud Jaber font partie du trio fort, aux côtés de Florian Tardieu. Ils ont disputé respectivement 16 et 15 matchs lors des 18 journées en championnat.

Boakye, Davitashvili et Cardona : Les premiers choix offensifs

En attaque, Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili et Irvin Cardona sont les premiers choix d’Eirik Horneland. Leur temps de jeu le démontrent évidemment. Le premier a joué 15 matchs, dont 14 comme titulaire, soit 1073 minutes cumulées, tandis que le deuxième a fait 17 apparitions pour 1026 minutes de jeu.

À voir

Mercato PSG : Les raisons de l’échec Dayot Upamecano connues

Quant au troisième, par ailleurs meilleur buteur de l’ASSE, il a été titulaire 13 fois en 16 matchs. Il faut noter que Boakye, Davitashvili et Cardona compte à eux seuls, 16 buts et 8 passes décisives.

Bernauer et Duffus dans les plans de Horneland

En dehors de ces 11 joueurs, l’entraîneur des Verts compte également sur Maxime Bernauer. Mais il a manqué trois matchs en début de saison (en août 2025) en raison d’une blessure à la cuisse. Le défenseur central français avait ensuite raté trois autres matchs (en octobre 2025) à cause d’une suspension, due à un carton rouge direct. Malgré tout, il a été titulaire 10 fois en Ligue 2 et totalise 891 minutes de jeu.

La recrue Joshua Duffus bénéficie aussi de la confiance du coach de l’AS Saint-Etienne. Il a disputé 12 matchs, pour 4 buts marqués et 3 passes décisives délivrées. Mais l’avant-centre britanno-jamaïcain est gêné par une blessure aux ischio-jambiers depuis novembre dernier. Il a manqué trois des quatre derniers matchs des Verts en Ligue 2.

Stassin, Appiah, Old et Miladinovic dans la rotation

Quant à Dennis Appiah (5 titularisations en 8 apparitions), Ben Old (4 fois titulaires en 14 apparitions), Igor Miladinovic (8 titularisations en 12 apparitions) ou encore Lucas Stassin (15 apparitions et titulaire à 8 reprises), ils sont dans la rotation d’Eirik Horneland. Il faut cependant préciser que Ben Old a été sollicité pour dépanner au poste d’arrière latéral gauche, à la place d’Ebenezer Annan, blessé.

Concernant Lucas Stassin, il a perdu son statut d’avant-centre vedette, pour avoir raté son début de saison, en raison de son envie de départ. En effet, il voulait quitter l’ASSE et la Ligue 2 à l’été, mais il a été bloqué par la Direction du club stéphanois.

AS Saint-Etienne : Des résultats encore insuffisants

Avec ses joueurs majeurs, dont le gardien de but Gautier Larsonneur, qui a joué tous les matchs en intégralité, Eirik Horneland a fait une première partie de saison mitigée. Son équipe est 4e avec 31 points, à 7 points de l’ES Troyes, le leader. Elle a surtout concédé 5 défaites, 4 nuls et 25 buts en 18 matchs, et figure parmi les mauvaises défenses du championnat.

Horneland espère inverser la tendance en insistant

Malgré tout, le technicien norvégien reste fidèle à sa philosophie de jeu. Il est certain que son équipe va y arriver, en répétant ses gammes et au bout des efforts. « Le football offensif, c’est le style que j’aime […]. C’est un style qu’une équipe comme Saint-Étienne doit avoir. Ça met du temps à se mettre en place collectivement et individuellement, mais on a cette idée », a-t-il indiqué dans une longue interview dans Onze Mondial.

À voir

Mercato Stade Rennais : Accord scellé pour Samardzic ?

Lisez aussi : ASSE : Relégation en Ligue 2, Horneland lâche une bombe

« Rester dans cette idée vous aide à long terme. Si vous avez une idée claire de la manière dont vous voulez jouer et que vous mettez cela en place au quotidien, les joueurs ressentent de la confiance. Ils peuvent ressentir qu’ils sont meilleurs jours après jour. C’est la façon dont nous travaillons. Avec le travail du quotidien, les résultats viendront », a rassuré Eirik Horneland. Attendons de voir !

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne

Mercato : Coup dur pour l’ASSE, un deal tombe à l’eau à la dernière minute

À voir

Mercato OM : Un gros doute sur l’arrivée de Himad Abdelli

ASSE Mercato : Saint-Etienne sur un coup à Strasbourg