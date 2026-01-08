Mercato OM : Coup dur, un crack turc échappe à Marseille !

La direction de l’OM vient de subir un gros camouflet sur ce mercato. Elle a vu l’une de ses priorités hivernales s’envoler brutalement.

Mercato : L’OM se heurte au refus de Fenerbahçe pour İsmail Yüksek

L’Olympique de Marseille ne débute pas l’année 2026 sous de meilleurs auspices. En plus de sa défaite face au FC Nantes (2-0), le club phocéen subit une déconvenue sur un autre terrain : celui du mercato. La direction de l’OM envisageait en effet de recruter İsmail Yüksek.

Le milieu de terrain de 26 ans est devenu une pièce essentielle de Fenerbahçe. L’arrivée de Domenico Tedesco n’a rien changé à son statut. Ses 23 rencontres disputées à ce stade de la saison le prouvent très bien. Son profil prometteur et sa capacité à ratisser de nombreux ballons ont rapidement alerté l’OM.

ASSE : Horneland tient son équipe, mais il y a des attentes

Les recruteurs phocéens le suivent depuis de longue date. Lyon serait aussi à ses trousses. Ces clubs français devraient cependant vite faire une croix sur cette piste. La raison ? La direction de Fenerbhacçe a pris une décision radicale pour İsmail Yüksek. Ce dernier est tout simplement « intransférable ».

Le président Sadettin Saran sort les crocs

Sadettin Saran, le président du club stambouliote, a publiquement l’a confirmé. « Ne faites même pas d’offres, İsmail Yüksek restera avec nous », a-t-il martelé dans des propos rapportés par A Spor. La direction de Fenerbahçe la direction prévoit d’ailleurs de confier le brassard de capitaine à son milieu en cette seconde partie de saison.

L’objectif est de rassurer İsmail Yüksek, dont le contrat expire en juin 2028. Ce refuse ferme la porte à un départ du joueur à court terme. Ses nombreux prétendants, dont l’Olympique de Marseille, sont prévenus, ils devront se tourner vers d’autres cibles plus accessibles.

