Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un phénomène va signer !

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita parvient à convaincre un super crack de prolonger son contrat. Tout est presque bouclé.

Mercato FC Nantes : Un top joueur va prolonger !

La direction du FC Nantes est sur le point de boucler un nouveau deal. Les Kita vont blinder une pépite du club. Louis Leroux est proche de prolonger avec le FC Nantes selon L’Equipe. Le milieu de terrain va parapher un nouveau bail de deux saisons supplémentaires. Ce qui le lierait aux Jaunes et Verts jusqu’en 2030.

Le joueur formé à la Jonelière a convaincu ses dirigeants par sa progression constante et son rendement sur le terrain. Le crack tricolore était repositionné en défense cette saison à cause des nombreuses blessures au FCN. Même à un nouveau poste, il a livré des prestations XXL. Sa polyvalence a attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1.

À voir

Mercato OM : Coup dur, un crack turc échappe à Marseille !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita prépare un coup de maître en Ligue 1

Le Stade Rennais et le LOSC suivraient de près son profil pour ce mercato hivernal, selon Média Foot. Une concurrence qui n’a fait que renforcer la volonté du FC Nantes de verrouiller son jeune talent. Cette saison, une grave blessure a ralenti son élan. Il a eu une déchirure à la cuisse en fin d’année 2025. Revenu à la compétition, il a récemment retrouvé le terrain lors de la victoire nantaise à Marseille (2-0).

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita et le Stade Rennais négocient un deal incroyable !

Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Bitshiabu ?

À voir

Mercato PSG : L’Ajax arrive avec une magnifique offre !

Mercato FC Nantes : Un gros départ bouclé !