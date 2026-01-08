Mercato OL : Un technicien annonce son départ de Lyon

Les départs s’enchaînent à l’OL cet hiver, mais dans le staff technique du Centre de formation. À la suite de Mathieu Seckinger, un autre technicien club a officialisé son départ.

Un deuxième technicien quitte l’encadrement du centre de formation de l’OL. Philippe Eullaffroy a annoncé son départ du club rhodanien, quelques heures après Mathieu Seckinger. Il était le responsable de la méthodologie au centre de formation depuis l’été dernier.

L’entraîneur Franco-Canadien a déjà trouvé un point de chute. Il retourne en effet au CF Montréal où il avait exercé entre 2010 et 2020. Il est pressenti au poste d’adjoint de Marco Donadel sur le banc du club canadien en Major League Soccer (MLS). Selon Olympique et Lyonnais, Philippe Eullaffroy « aura pour mission d’encadrer les jeunes éléments du groupe professionnel ».

Dans son message d’adieu à l’OL, le natif de Troyes « a remercié l’OL pour la confiance, la qualité du travail et la belle ambiance. » Il est certes resté seulement six mois à Lyon, mais il se dit « fier d’avoir contribué à faire évoluer/structurer la méthodologie d’un grand club. »

Montréal, un environnement familier pour Eullaffroy

À Montréal, le technicien de 58 ans retrouvera un environnement qu’il connaît bien, car il avait aussi été Manager de l’académie l’Impact de Montréal (devenu FC Montreal en 2021), entraîneur adjoint puis coach principal de la franchise québécoise. Directeur Technique de Dakar Sacré Cœur du (1er août 2023 à fin juin 2025), Philippe Eullaffroy avait rejoint l’Olympique Lyonnais, précisément le 10 juillet 2025.

