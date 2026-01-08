Mercato Stade Rennais : Accord scellé pour Samardzic ?

Le milieu offensif, Lazar Samardzic dit Oui au Stade Rennais. Le coup se prépare pour ce mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Samardzic se rapproche de Rennes

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré se lance sur Lazar Samardzic pour ce mercato hivernal. Et les nouvelles sont bonnes pour le club breton. Le milieu offensif serbe de l’Atalanta Bergame a donné son feu vert pour poser ses valises au Roazhon Park. Le jeune crack veut évoluer sous les ordres de Habib Beye.

Selon Ouest-France, les agents de Lazar Samardzic auraient entamé des discussions avec les Rouge et Noir. C’est un coup en or qui se présente aux Rennais puisque du beau monde tourne autour du Serbe. Plusieurs clubs italiens, dont la Lazio Rome et la Fiorentina sont chauds pour s’attacher ses services. Peu utilisé par son entraîneur Raffaele Palladino à l’Atalanta, l’international serbe (26 sélections) souhaite changer d’air dès cet hiver.

À voir

Mercato FC Nantes : Kita et le Stade Rennais négocient un deal incroyable !

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais scelle l’avenir d’un indésirable !

Sauf retournement de situation, Rennes qui recherche justement un meneur de jeu durant ce mercato, se positionnera concrètement. L’opération s’annonce coûteuse : malgré son temps de jeu limité, Samardzic est évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt. Pour financer une telle arrivée, le club breton pourrait être contraint de dégraisser. Ludovic Blas et de Seko Fofana, peu utilisés par Habib Beye ces dernières semaines, pourraient être mis sur le marché.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato FC Nantes : Kita et le Stade Rennais négocient un deal incroyable !

Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour Mahamadou Nagida

À voir

Mercato PSG : Les raisons de l’échec Dayot Upamecano connues

Mercato : Un crack du Stade Rennais vers la Premier League !