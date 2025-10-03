Mercato PSG : C’est confirmé ! Le meilleur du monde a signé

Le PSG peut se frotter les mains d’avoir réalisé l’un des meilleurs transferts de son histoire. Le Paris SG tient officiellement “le meilleur latéral gauche du monde”, selon les mots de Gonçalo Ramos et Luis Enrique. Nuno Mendes, déjà monument défensif à seulement 23 ans, a prolongé jusqu’en 2029. Une signature qui pèse aussi lourd qu’un transfert XXL.

Mercato PSG : Nuno Mendes, prolongation d’un phénomène

Le PSG n’a pas recruté cet été… il a verrouillé mieux encore. Nuno Mendes, étincelant face au FC Barcelone mercredi soir, a validé définitivement son statut de référence mondiale. Opposé à Lamine Yamal, le Portugais a multiplié les duels remportés et les remontées de balle supersoniques, rappelant que la modernité du latéral se conjugue désormais avec son nom.

En zone mixte, Gonçalo Ramos n’a pas fait dans la demi-mesure. « C’est le meilleur latéral du monde. Sa soirée est incroyable. C’est très difficile de jouer contre lui. Aujourd’hui, il a encore montré ses qualités », a-t-il confié. Une déclaration rare… et assumée.

Luis Enrique en rajoute une couche

L’entraîneur parisien ne s’est pas contenté d’approuver : il a validé en bloc. « Nuno Mendes et Hakimi les meilleurs latéraux du monde ? Sans aucun doute. Ce sont les deux meilleurs pour moi », a tranché Luis Enrique en conférence de presse. Pour lui, leur activité offensive change la nature même du jeu parisien.

« Quand tu joues très haut avec des gars comme eux qui peuvent surmonter la pression, avec des passes et des appels en profondeur, tu peux préparer les matchs de la meilleure des façons », a-t-il ajouté. Prolongé en février jusqu’en 2029 après avoir été proche d’un départ, Mendes est désormais la pierre angulaire du projet parisien.