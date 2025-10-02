PSG : Nuno Mendes met l’Europe à ses pieds après Barcelone !

Promis à une soirée difficile face à un Lamine Yamal doublement revanchard, Nuno Mendes a de nouveau livré une prestation XXL mercredi soir à Montjuic, en Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Une performance qui a fini par convaincre plus d’un.

Nuno Mendes gagne son duel contre Lamine Yamal

Confronté à Lamine Yamal dans son couloir gauche, Nuno Mendes a mis une vingtaine de minutes pour faire comprendre à l’ailier du FC Barcelone qu’il ne passerait pas ce soir-là. Après avoir mis un coup de pression au prodige de 18 ans, le défenseur de 23 ans a ensuite pu se concentrer sur ce qu’il sait faire de mieux : transpercer les lignes et amener le danger sur le but adverse.

Lisez aussi : INFO Mercato : Une offre exorbitante arrive pour Nuno Mendes

À voir

Mercato : L’OM signe un nouveau milieu de terrain (Off.)

D’ailleurs, c’est lui qui a sonné la révolte en offrant l’égalisation à Senny Mayulu. Nommé homme du match, l’international portugais est sans conteste le meilleur joueur du monde à son poste à l’heure actuelle. Annoncé comme la victime idéale du jeune attaquant barcelonais, Nuno Mendes s’est mué en bourreau silencieux, mais implacable.

Quelques heures avant la rencontre, Achraf Hakimi avait déjà prévenu l’Espagnol, déclarant en conférence de presse : « Il (Yamal) va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine comme il l’a fait avec d’autres attaquants similaires. » Et le numéro 25 du Paris SG n’a pas fait mentir son capitaine du jour.

« C’est Nuno Mendes qui a sonné la révolte avec sa percée exceptionnelle sur ce but. Si le PSG avait été mené à la mi-temps, on n’aurait surement pas assisté à la même seconde période. En plus, comme avec le Portugal lors de la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne, Nuno Mendes a de nouveau parfaitement su maîtriser Lamine Yamal », a confié l’ancien du Paris Saint-Germain, Vincent Guerin, dans les colonnes du journal de L’Équipe.

À voir

RC Lens : Double coup dur pour Pierre Sage avant Auxerre

Lisez aussi : PSG : Cette obsession qui hante Nuno Mendes et le Paris SG

Nommé logiquement homme du match après la rencontre, le protégé de Luis Enrique a refusé de se mettre en avant, saluant plutôt le collectif qui a fait le boulot face aux Blaugranas. « Je suis rapide donc j’essaye de profiter de ma qualité. Après, si je mets le ballon où je veux, ça aide. Je pense que j’ai bien fait mon boulot, je suis content », a déclaré l’ancien défenseur du Sporting Portugal au micro de Canal+.