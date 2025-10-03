Mercato PSG : le Bayern traque un milieu du Paris SG !

Le Bayern Munich se positionne pour accueillir une pépite du PSG en difficulté. Les dirigeants parisiens ont fixé le prix du joueur.

Mercato PSG : le Bayern prêt à relancer Warren Zaïre-Emery

Au PSG, le jeune crack Warren Zaïre-Emery traverse une période un peu difficile. Le jeune titi, jadis perle du Parc des Princes, peine à retrouver son éclat. Il y a un an, son nom résonnait comme une promesse. Le public l’acclamait, Deschamps lui ouvrait la porte des Bleus. Aujourd’hui, c’est l’inverse : sept sélections, un but, mais une place perdue dans la hiérarchie.

Recalé pour le prochain rassemblement, il vit en doublure. Et si le terrain s’ouvre parfois à lui, c’est surtout grâce aux blessures. Le temps de jeu est faible, l’influence aussi. Forcément, il envisage de claquer la porte pour tenter de se relancer ailleurs. Selon les indiscrétions, certains grands clubs flairent le coup. Manchester City a sondé le terrain. Le Bayern Munich, lui, veut aller plus loin. Les Bavarois lui tendent la main.

Une offre pourrait arriver lors des mercatos en 2026. Mais le Paris SG ne veut pas brader son joyau. Le prix est 90 millions d’euros. Une somme importante, peut-être trop, pour le Bayern. Warren Zaïre-Emery est sous contrat jusqu’en 2029, le lien avec le PSG reste solide.