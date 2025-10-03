Mercato LOSC : 50M€ pour une pépite, le PSG vise le coup

Une pépite du LOSC croule sous les offres après ses performances très solides. Le PSG et d’autres clubs européens ciblent le jeune crack lillois en vue des prochains mercatos en 2026.

Mercato LOSC : 50M€ en vue, Olivier Létang jubile déjà !

Ayyoub Bouaddi a encore frappé. Face à l’AS Rome jeudi soir, le milieu du LOSC a imposé son jeu. À 18 ans seulement, il a tenu tête à Bryan Cristante, trente ans, cadre expérimenté. Calme, lucide, précis : il a dominé chaque duel. Un an plus tôt, il avait ébloui le Real Madrid pour ses 17 ans. 98 % de passes réussies, une victoire 1-0, une soirée gravée.

Contre la Roma, il a rejoué la même partition. Sa relance sous pression, ses ouvertures millimétrées, sa maturité technique : tout confirme une évidence, ce joueur est en pleine forme. Forcément, l’Europe s’agite. Arsenal, la Juventus, l’AC Milan, Liverpool, Chelsea, le PSG : tous surveillent le dossier. Certains ont déjà approché le président du LOSC, Olivier Létang. Bouaddi est sous contrat jusqu’en 2027, estimé à 28M€ sur Transfermarkt, mais Lille vise bien plus. Les dirigeants fixent la barre à 50M€, pas moins.

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio a encensé sa pépite après la rencontre et il attend désormais plus de lui. C’est le futur roi du stade Pierre-Mauroy. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos cible la pépite et prépare une offre. Les pensionnaires du Parc des Princes pourraient passer à l’attaque lors du prochain mercato hivernal ou attendre la fin de la saison et dégainer une offre lors du mercato estival.