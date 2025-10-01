Polémique LOSC-OL : Un verdict pour Genesio et Létang !

La controverse entourant le match LOSC-OL (1-0) ne désenfle pas. Bruno Genesio et Olivier Létang ont fustigé les décisions arbitrales lors de ce choc. Mais la DTA a livré un verdict sans appel.

LOSC-OL : La DTA réfute les critiques de Bruno Genesio et Olivier Létang

La défaite du LOSC face à l’OL (0-1) continue de faire des vagues. Notamment les décisions arbitrales sont pointées du doigt par les dirigeants lillois. Bruno Genesio a en effet été expulsé à la 72e minute après avoir vivement contesté une décision de M. Mathieu Vernice. « Il n’y a rien à expliquer, vous êtes nul », avait pesté le coach des Dogues.

Son président Olivier Létang en a rajouté une couche. Il assure qu’il « faut absolument qu’on règle ce problème dans l’intérêt de tous ». La direction du LOSC s’est surtout plainte d’un penalty non sifflé à la 43e minute de jeu. Elle réclamait une main et un tacle dans la surface. Mais la Direction Technique de l’Arbitrage (DTA) a été catégorique dans son analyse post-match.

Elle a décortiqué les deux actions litigieuses. Selon la FFF, la main du Lyonnais n’était pas sanctionnable car elle n’augmentait « pas artificiellement la surface couverte du corps ». Le tacle n’est pas non plus considéré comme une faute grossière nécessitant un carton rouge. Cette appréciation est « conforme aux Lois du jeu », indique la DTA dans son communiqué.

De possibles sanctions de la part de la LFP

Ensuite, la Direction Technique de l’Arbitrage a retenu la même qualification concernant l’exclusion de Bruno Genesio : un geste inconsidéré. L’analyse vidéo a confirmé que le manque de maîtrise et l’impact du tacle ne constituaient pas une « erreur manifeste ».

Ces conclusions déboutent donc Bruno Genesio et Olivier Létang. L’entraîneur du LOSC et son président devront faire face à de possibles sanctions. Ils seront sans doute entendus ce mercredi par la commission de discipline de la LFP. Le verdict de l’instance disciplinaire est attendu.