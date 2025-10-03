RC Lens : Une mauvaise nouvelle tombe pour le RCL !

Une sanction tombe pour le RC Lens avant le choc face au Paris FC en Ligue 1. Les Sang et Or seront privés d’une partie de leurs supporters pour cette affiche.

RC Lens : la tribune Marek fermée face au Paris FC

La Commission de discipline de la LFP a rendu son verdict contre le RC Lens. En cause : les fumigènes, mais aussi certains chants et messages, observés lors du derby Lens-Lille le 20 septembre dernier. Le Racing Club de Lens est sanctionné. La tribune Marek, cœur du stade Bollaert-Delelis, sera fermée pour un match. Un autre est assorti d’un sursis.

Cette mesure tombera le dimanche 19 octobre contre le Paris FC, lors de la 8ᵉ journée de Ligue 1. Conséquence immédiate : les abonnés de la saison 2025/26, placés dans Marek, verront leurs titres d’accès désactivés pour cette rencontre. Un coup dur. Car Marek, c’est le poumon de Bollaert. Sans ce souffle populaire, le Racing devra s’appuyer sur les autres tribunes. Elles auront pour mission d’assurer le relais sonore et de pousser les Sang et Or. Le club l’espère.

Pour le moment, le technicien du RC Lens, Pierre Sage et ses hommes se concentrent sur la rencontre face à l’AJ Auxerre. Les Sang et Or veulent glaner les trois points avant la trêve internationale. Les Lensois ont réussi à battre le LOSC et arracher le nul contre le Stade Rennais. Ils veulent maintenir cette belle dynamique contre Auxerre. « Ces deux matchs font que les gens attendent le même niveau de performance. J’ai demandé aux joueurs que cela devienne notre norme, plutôt que ce soit le contexte des matchs qui amène le niveau d’intensité. On se met cette pression là. », a déclaré le coach du RC Lens.