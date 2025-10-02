LFP : Olivier Létang élu, OM et RC Lens repartent frustrés

Le président du LOSC, Olivier Létang, vient d’être élu à la tête du Collège de Ligue 1. Ce choix est sans aucun doute un revers pour les dirigeants de l’OM et du RC Lens. Ceux-ci aspiraient à un changement de pouvoir à la LFP.

Election à la LFP : Olivier Létang devance Pierre Ferracci

Ce jeudi soir avait lieu l’élection pour la présidence du collège de Ligue 1. Cet organe permet un échange entre les présidents de l’élite sur tout type de sujet. Ce scrutin à bulletin secret avait même pris des allures de test pour la gouvernance actuelle de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

Lire aussi : Polémique LOSC-OL : Un verdict pour Genesio et Létang !

À voir

RC Lens : Double coup dur pour Pierre Sage avant Auxerre

Pierre Ferracci, président du Paris FC, représentait la ligne d’opposition. Son élection aurait constitué un contrepoids significatif au pouvoir en place par Vincent Labrune. Mais les présidents de clubs de l’élite en ont décidément autrement. L’Equipe assure que c’est finalement le président du LOSC, Olivier Létang, a été élu nouveau président du Collège de Ligue 1.

Le dirigeant lillois succède à Jean-Pierre Rivère et s’impose face à Pierre Ferracci. Le score clair : Olivier Létang a remporté 10 voix, contre sept pour son adversaire, avec une abstention. Ce résultat est de facto, une excellente nouvelle pour Vincent Labrune.

L’alliance OM-Lens contre Vincent Labrune échoue

Le bilan du patron de la LFP est loin d’être convaincant. Et la mauvaise gestion des droits TV n’a pas arrangé la situation. Vincent Labrune est du coup très contesté ces derniers mois, notamment Franck McCourt de l’OM et Joseph Oughourlian du RC Lens. Mais ces deux hommes essuient un échec dans leur tentative d’installer une figure de l’opposition à un poste d’influence.

Lire aussi : LOSC : Olivier Létang agacé, son coup de gueule après Lens

À voir

PSG : Nuno Mendes met l’Europe à ses pieds après Barcelone !

La victoire d’Olivier Létang est indirectement un camouflet pour eux. Franck McCourt et Joseph Oughourlian avaient même formé une alliance contre la gouvernance actuelle de la LFP. Ce changement, qu’ils appelaient de tous leurs vœux, sera finalement reporté. Le camp au pouvoir conserve sa mainmise sur les instances de la Ligue. Sachant que le président du LOSC est un potentiel allié à Vincent Labrune.