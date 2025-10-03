FC Nantes vs Brest : Luis Castro va lancer un indésirable

Plusieurs cadres du FC Nantes sont forfaits pour le choc face au Stade Brestois. Luis Castro va devoir titulariser un indésirable.

FC Nantes vs Stade Brestois : Luis Castro prépare une surprise

Le Stade Brestois et le FC Nantes s’affrontent ce samedi 4 octobre pour la 7ᵉ journée de Ligue 1. Brest vise la stabilité dans le haut de tableau. Nantes cherche l’air, loin de la zone rouge. Sous Luis Castro, c’est difficile. Une seule victoire, fin août, contre Auxerre (1-0). Depuis, Nice l’a puni (1-0). Rennes lui a échappé dans une fin de match folle (2-2). Toulouse aussi, sur le même score.

Cinq points pris sur dix-huit possibles. Trop peu. Il faut réagir vite, sinon le danger s’installe. Le coach portugais doit composer avec des absents. Coquelin n’est pas encore disponible. Lepenant, blessé au tibia. Pas de fracture, mais repos forcé ce week-end. Et un doute plane sur un défenseur majeur, Tati ou Awaziem. Deux manques lourds derrière.

Alors, peut-être une chance pour Uros Radakovic. Le Serbe, recrue estivale de Waldemar Kita, n’a joué qu’une minute cette saison, contre Rennes. Sur le banc face à Toulouse, il reste pourtant le seul vrai central disponible. Luis Castro ne voulait pas l’utiliser. Mais la situation pourrait bien l’y contraindre. Le tacticien nantais est désormais sous pression et devra faire de son mieux pour enregistrer de bons résultats avec les hommes mis à sa disposition. Uros Radakovic pourrait saisir cette chance pour montrer son potentiel.