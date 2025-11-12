RC Lens : Un prétendant surprise pour Malang Sarr !

Le RC Lens risque de perdre son roc défensif, Malang Sarr, cet hiver. Le défenseur central est suivi par l’équipe nationale du Sénégal.

RC Lens : Malang Sarr prêt à représenter le Sénégal

Malang Sarr est incontestablement le nouveau pilier de la défense du RC Lens. Il a livré de solides prestations en 11 apparitions cette saison. Au point même d’attirer l’attention de l’équipe nationale du Sénégal.

Il est vrai que Malang Sarr a porté le maillot des Bleuets jusqu’aux U21 (43 sélections). Mais le joueur de 24 ans aspire à un changement. Il souhaite honorer l’héritage de ses parents en choisissant les Lions de la Teranga. Ce rêve pourrait même s’accomplir dans les mois à venir.

Le journaliste Loïc Tanzi le confirme, l’ancien Niçois est dans le collimateur du sélectionneur Pape Thiaw. Et même s’il n’a jusqu’ici aucune convocation officielle, Malang Sarr ne perd pas espoir. Il a toutes ses chances de rejoindre le Sénégal juste avant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Une perte pour Pierre Sage en janvier

Cette perspective est à double tranchant pour le RC Lens. Une convocation pour disputer la CAN au Maroc serait une reconnaissance majeure pour Malang Sarr. Mais cela signifierait une perte énorme pour les Sang et Or. L’entraîneur Pierre Sage devrait alors composer sans son roc défense en pleine saison.

La direction du RCL cherchera sans doute éviter un tel scénario. Sachant que le choix de Malang Sarr pourrait avoir des répercussions sur l’équilibre de l’équipe en janvier prochain.

