Mercato : L’OM stoppé pour un défenseur du Real Madrid

Après Endrick et Dani Ceballos, la direction de l’OM devrait dire adieu à une autre cible évoluant au Real Madrid. Son nom ? Raul Asencio.

Mercato : Raul Asencio s’éloigne de plus en plus de l’OM

Pour son prochain mercato, l’Olympique de Marseille ambitionne de piocher au Real Madrid. Cette mission sera très difficile, car les Madrilènes ciblés comme Endrick ou encore Dani Ceballos, s’éloignent de plus en plus de l’OM. La direction marseillaise songeait aussi un temps à attirer Raul Asencio dans ses filets.

L’objectif des Olympiens était de renforcer une défense affaiblie par des blessures. La longue absence de Facundo Medina, les pépins physiques récurrents de Leonardo Balerdi et la pubalgie de Nayef Aguerd jalonnent ce secteur de jeu. Face à ce tableau sombre, l’idée d’un renfort défensif en prêt émerge.

À voir

RC Lens : Un prétendant surprise pour Malang Sarr !

Lire aussi : OM : Balerdi en danger, un deal secret avec le Real fuite !

Et parmi les pistes étudiées, le nom de Raul Asencio est régulièrement évoqué. Le défenseur de 22 ans traverse une période délicate à Marseille. Il n’a été titularisé à 4 reprises en Liga cette saison, le jeune joueur semblait promis à un départ dès cet hiver. Mais voilà qu’un événement récent a rebattu les cartes.

Une performance remarquable avec le Real Madrid

Raul Asencio a profité des nombreuses absences au Real Madrid pour être aligné dimanche contre le Rayo Vallecano (0-0). Xabi Alonso lui a fait confiance, et le défenseur central livré une prestation époustouflante. Sa solidité défensive et sa qualité de relance (91% de passes réussies sur 54 tentatives) ont rappelé son énorme potentiel.

Sa prestation a également bouleversé la perception du staff madrilène, indique le journal AS. Ce regain de forme de Raul Asencio l’éloigne un peu plus des filets marseillais. L’Olympique de Marseille devrait se tourner vers d’autres en vue de renforcer sa défense.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Secousse à l’OM : Pablo Longoria valide un départ inattendu

À voir

Mercato : Kylian Mbappé prêt à détourner Upamecano du PSG ?

Mercato OM : Benatia traque un latéral droit espagnol !

Coup dur à l’OM : La blessure de Nayef Aguerd se complique ?