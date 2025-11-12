Mercato : Kylian Mbappé prêt à détourner Upamecano du PSG ?

Libre le 30 juin prochain avec le Bayern Munich, Dayot Upamecano plaît à plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Mais Kylian Mbappé ne serait pas contre une cohabitation au quotidien avec son compatriote au Real Madrid.

Dans quelques semaines, Dayot Upamecano sera libre de conclure un accord avec le club de son choix en vue d’un transfert libre à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le défenseur central français n’a pas encore paraphé un nouveau bail avec le Bayern Munich et d’autres grands clubs européens s’activent déjà pour l’attirer. Et même si le Rekordmeister continue de pousser pour convaincre son numéro 2 de prolonger, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se livrent à une bataille sans merci pour rafler la mise dans ce dossier.

Alors que Marquinhos pourrait tirer sa révérence après treize saisons bien remplies l’été prochain, les dirigeants parisiens voient en Upamecano le profil idéal pour remplacer leur capitaine au sein de l’effectif de Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a même déjà validé cette piste. Surtout que le joueur lui-même ne semble pas forcément insensible à l’intérêt du club de la capitale.

« Le Paris Saint-Germain, c’est un très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l’instant, je n’ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l’équipe de France. La saison est encore longue et j’ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j’espère remplir nos objectifs pour la fin de saison », a confié Dayot Upamecano dans des propos rapportés par RMC Sport. Le feuilleton est bel et bien lancé, mais il faudra compter avec la volonté de Kylian Mbappé dans cette affaire.

Kylian Mbappé drague publiquement Upamecano

Présent en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match entre l’équipe de France et l’Ukraine, Kylian Mbappé a été interrogé sur l’avenir de son coéquipier en équipe de France, Dayot Upamecano. Alors que son club, le Real Madrid, à la lutte avec le Paris SG, son ancien club, l’attaquant de 26 ans a été très clair : pour le meilleur défenseur central au monde, il n’y a pas à tergiverser.

« Il est en pleine confiance, on parle du meilleur défenseur du monde. Il fait partie de ces défenseurs dominants qui sont capables d’être vaillants, d’aller presser haut. C’est important d’avoir des joueurs comme ça. Il est capable de courir avec les attaquants, de gagner des duels. C’est un atout tactique. Il est dans un grand club, le Bayern Munich, il n’y a pas beaucoup mieux, mais il y a mieux (rires). Je ne vais rien dire, mais quand on parle d’un joueur de ce calibre-là, tous les clubs seront à l’affût pour le recruter », a déclaré la star des Merengues, qui verrait d’un bon oeil son arrivée chez les Merengues. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.

