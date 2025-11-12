Mercato : Le PSG lance une offensive explosive pour Rodrygo

Susceptible de quitter les rangs du Real Madrid lors du prochain mercato hivernal, Rodrygo est cité sur les tablettes du PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seraient en train de préparer une offensive explosive pour la star brésilienne.

Mercato PSG : Rodrygo veut claquer la porte cet hiver

Relégué dans la hiérarchie des attaquants depuis l’avènement de Xabi Alonso sur le banc, Rodrygo envisagerait sérieusement de quitter le Real Madrid dès cet hiver. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’international brésilien veut aller retrouver de la régularité dans un autre club afin d’arriver en pleine forme à la prochaine Coupe du Monde.

« Il y a toujours des offres, je ne vais pas mentir. Mais j’ai toujours clairement fait savoir au club que je voulais continuer à réussir ici, encore plus que je ne l’ai déjà fait. Tant que Madrid me veut, je serai toujours là. Si un jour le Real Madrid me dit : « Rodry, trouve une équipe », je dirai : « OK ». Mais ça n’est pas arrivé », avait déjà lancé Rodrygo au début de la saison.

Mais à quelques mois du coup d’envoi du Mondial 2026, Rodrygo aurait changé d’avis en voyant sa situation empirer. Alors que le compatriote de Marquinhos rêve de Premier League, le PSG serait prêt à faire le nécessaire pour convaincre le natif d’Osasco de venir se relancer en Ligue 1.

Le Paris SG revient en force pour Rodrygo !

D’après les informations d’ESPN Brasil, Rodrygo ne supporte plus sa situation actuelle au Real Madrid et se réserve désormais la possibilité de changer d’air en janvier prochain. Face à la détermination du joueur, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes seraient disposés à lui délivrer un bon de sortie, même s’ils ne l’admettent pas publiquement.

Et concernant une possible destination, Rodrygo privilégierait un transfert en Angleterre, lui qui avait déjà été évoqué du côté de Chelsea et d’Arsenal l’été dernier. Cependant, aucune offre officielle n’a été formulée pour le moment. L’OL s’est invité dans les rumeurs, mais Paris n’a jamais décroché du dossier. Le PSG reste en embuscade, prêt à dégainer au moindre signe.

Avec de nombreux blessés devant, dont Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain aurait bien besoin d’un renfort offensif et le Qatar n’aurait pas renoncé à Rodrygo. En effet, le journaliste Bruno Andrade de la chaîne ESPN révèle que tout peut s’accélérer très vite. Nasser Al-Khelaïfi étant déterminé à offrir Rodrygo à son coach Luis Enrique durant le mercato hivernal. Affaire à suivre…

