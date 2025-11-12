Mercato OL : Kang réchauffe la piste Botafogo-Lyon

L’OL et Botafogo pourraient à nouveau faire affaire ensemble, car le club rhodanien serait intéressé par des joueurs du club brésilien.

Mercato : Des joueurs de Botafogo dans le viseur de l’OL !

L’OL est toujours lié à Botafogo via Eagle Football Group, la maison-mère des deux clubs. Mais les relations sont un peu dégradées entre John Textor et son successeur à l’Olympique Lyonnais, Michele Kang. Les transferts effectués entre les deux clubs ou ayant profité financièrement à l’un ou l’autre sont au centre des dissensions.

Botafogo réclame en effet plus de 45 millions d’euros d’indemnité à l’OL, dont une partie des retombées du transfert de Luiz Henrique au Zénith Saint-Pétersbourg, qui aurait renfloué les caisses de Lyon. Malgré ce différend, Globo croit savoir que plusieurs joueurs du club basé à Rio de Janeiro plaisent au staff des Gones.

Kang prête à recruter à Botafogo en toute transparence ?

La nouvelle Direction lyonnaise serait ainsi prête à renouer le contact avec John Textor, pour de possibles transactions. Toutefois, Michele Kang (présidente) et Mickaël Gerlinger (Directeur général) joueront cartes sur table pour les transferts entre les deux clubs de l’écurie EFG. En d’autres termes, finis les tours de passe-passe et autres montages financiers de John Textor.

En attendant l’arrivée d’Endrick (19 ans) à Lyon, le club n’écarte donc pas la possibilité de se renforcer à Botafogo, si l’on en croit le média brésilien. Pour rappel, l’OL avait accueilli quatre joueurs en provenance de Botafogo ces dernières saisons : Jeffinho, Adryelson, Lucas Perri et Thiago Almada.

