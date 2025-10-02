Mercato FC Nantes : Un super crack va signer !

Les dirigeants du FC Nantes ont convaincu l’un de leurs joueurs en pleine forme et il va parapher son premier contrat professionnel.

Mercato Nantes : Une pépite va signer pro au FCN !

La direction du FC Nantes est sur le point de blinder l’une de ses pépites. La révélation de cette saison, Tylel Tati montre de belles qualités en défense et suscite l’intérêt de certains clubs en vue du prochain mercato hivernal. Le tacticien du FCN, Luis Castro lui fait confiance et le titularise dès le début de saison, et le défenseur a disputé les six premières journées de Ligue 1 aux côtés de Chidozie Awaziem.

Pourquoi cette confiance ? Parce que Nantes a perdu quatre cadres défensifs l’été dernier : Zézé, Castelletto, Pallois, Duverne. Le club n’avait plus le choix que de miser sur les pépites du centre de formation. Très vite, le jeune crack a saisi cette chance et livre de solides performances. Selon les indiscrétions, les dirigeants du FC Nantes lui ont déjà proposé son premier contrat professionnel. Il s’agit de trois ans avec option jusqu’en 2030.

Tylel Tati aurait décidé de signer. Et cela malgré des approches venues d’Allemagne. Le RB Leipzig et l’Eintracht Francfort se sont manifestés. Leipzig ne joue pas l’Europe cette saison, mais Francfort, troisième de Bundesliga, dispute la Ligue des champions. Le club de Dino Toppmöller a même écrasé Galatasaray (5-1) avant de sombrer contre l’Atlético (1-5).

Mais Tati a dit non. Pas question de quitter Nantes si tôt. Sa valeur actuelle est estimée à 3 M€. Le FCN espère le garder longtemps. Sauf catastrophe, comme une relégation en Ligue 2, qui forcerait sans doute les Canaris à céder leur pépite.