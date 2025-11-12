OL Mercato : Les détails du prêt d’Endrick à Lyon dévoilés

En attendant le prêt d’Endrick (19 ans) à l’OL, les détails du futur contrat de la pépite du Real Madrid ont fuité.

Mercato : L’OL prend en charge la moitié du salaire d’Endrick

Le Real Madrid va prêter Endrick à l’OL, pendant le mercato hivernal en janvier 2026, sauf revirement inattendu. Les deux clubs sont tombés d’accord sur un prêt sec d’une durée de six mois, sans option d’achat. Des médias brésiliens, dont Globo Esporte, ont rapporté mardi qu’il ne restait plus que des détails à finaliser pour boucler les négociations.

Ce mercredi, ESPN dévoile le salaire de l’attaquant de 19 ans et la part que l’Olympique Lyonnais prendra en charge. Soit 400 000 euros mensuel, dont 50 % seront payés par le club rhodanien, selon le média américain.

Lyon doit convaincre la DNCG pour engager l’attaquant du Real Madrid

Sous surveillance de la Direction nationale du Contrôle des gestion (DNCG), Lyon va devoir convaincre le gendarme financier du football professionnel français avant de recruter Endrick. Le club ne versera certes pas d’indemnité de transfert aux Madrilènes, mais la prise en charge des 200 000 euros mensuels va évidemment augmenter la masse salariale de Lyon.

L’OL va débourser 1,2 million d’euros sur les six mois de contrat de l’international Brésilien (14 sélections, 3 buts). Pour rappel, l’Olympique Lyonnais est contraint par la DNCG de réduire ses dépenses cette saison, afin de rééquilibrer les comptes du club.

