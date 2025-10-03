Mercato : l’OL déniche un serial buteur de 19 ans !

La direction de l’OL flaire une piste en Angleterre en vue du prochain mercato estival. Un crack français pourrait poser ses valises à Lyon pour renforcer l’attaque.

Mercato OL : Un vrai buteur à Lyon cet hiver ?

Le départ de Georges Mikautadze de l’OL vers Villarreal a laissé un vide. À Lyon, l’attaque souffre encore. Martin Satriano se bat, il court, il presse, mais il ne marque pas assez. L’OL, trop souvent muet devant le but, en paie le prix. Or les Gones visent encore l’Europe à la fin de la saison. Et, si possible, accrocher le top 4. Mais sans un buteur fiable, ce rêve risque de ne pas devenir réalité. Alors, la cellule de recrutement cible certaines pépites sur le marché.

La priorité des dirigeants lyonnais est de dénicher un joueur capable d’apporter du tranchant, dès janvier. Et un nom est coché. Celui d’Eli Junior Kroupi. Âgé de 19 ans, formé à Lorient, il a brillé en Ligue 2 avant de partir à Bournemouth l’été dernier pour 13 millions d’euros. Mais en Angleterre, il ne joue presque pas : douze petites minutes en cinq rencontres de Premier League. Trop peu pour progresser.

Un prêt pourrait changer la donne. Kroupi, déjà international Espoirs, avait affolé les filets en 2024-2025 avec 22 buts. Forcément, ça attire. La direction de l’OL prépare ce joli coup pour 2026. Mais la bataille sera rude pour s’offrir le jeune crack. Lyon n’est pas seul : d’autres clubs français surveillent aussi le dossier. Les Gones doivent sortir le chéquier pour convaincre les Anglais.