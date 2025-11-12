FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro !

En raison d’une blessure, le jeune crack du FC Nantes, Herba Guirassy est forfait avec les Espoirs de l’équipe de France.

L’attaquant du FC Nantes Herba Guirassy est out pour les deux prochains matchs de qualification à l’Euro 2027. Il ne pourra pas répondre présent sur le terrain à cause des pépins physiques. Il ressent des douleurs musculaires. Lucas Michal, joueur de l’AS Monaco, le remplace dans le groupe des Bleuets.

La Fédération française de football a indiqué que Guirassy est arrivé blessé à Clairefontaine alors qu’il a contracté son problème au niveau de la cuisse lors du match de championnat contre Le Havre AC. C’est un nouveau coup dur pour Luis Castro. L’attaquant pourrait manquer le prochain choc des Jaunes et Verts contre le FC Lorient. Or les Canaris sont en difficultés en Ligue 1 et ont besoin de tous les cadres pour renverser la tendance.

Guirassy est le troisième joueur à se retirer du rassemblement après Guillaume Restes et Jean-Mattéo Bahoya. Le crack nantais est en pleine forme cette saison. Il a déjà claqué 2 pions et délivré une offrande en 10 matches de Ligue 1.

