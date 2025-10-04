FLASH INFO : Bonne nouvelle au PSG pour Ousmane Dembélé !

Blessé durant la dernière trêve internationale avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé se rapproche du doucement d’un retour à la compétition avec le PSG. Explications.

Ousmane Dembélé attendu à Paris ce lundi

Victime d’une lésion à l’ischio jambier droit lors du match entre la France et l’Ukraine le 5 septembre dernier, Ousmane Dembélé n’a pas encore repris le chemin des terrains avec le Paris Saint-Germain. Afin de poursuivre sa rééducation, l’attaquant de 28 ans s’est récemment envolé pour le Qatar dans le cadre du partenariat entre le club de la capitale et la clinique Aspetar, le centre médical ultramoderne de Doha, selon les informations du journal L’Équipe.

Lisez aussi : INFO PSG : La date du retour d’Ousmane Dembélé connue !

Mais ce séjour du Ballon d’Or 2025 ne devrait pas être d’une longue durée. Le quotidien sportif indique ce vendredi que Dembélé profite de son passage au Qatar pour réaliser, avec des outils non présents à Poissy, une batterie de tests physiques et médicaux. Avec un objectif fixé depuis des semaines : être prêt pour le retour de la trêve internationale.

À voir

Mercato Stade Rennais : Habib Beye répond à ses détracteurs

Lisez aussi : PSG : Grosse annonce pour Ousmane Dembélé avant le Barça

L’idée est que l’ancien ailier du Barça soit réintégré dans le groupe de Luis Enrique pour la réception du RC Strasbourg le 17 octobre prochain, à l’occasion de la huitième journée de Ligue 1. En attendant, Ousmane Dembélé a prévu de regagner Paris ce lundi. Une excellente nouvelle pour le Paris SG qui pourra bientôt compter sur le renfort de son meilleur buteur de la saison dernière (35 buts et 16 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues.)