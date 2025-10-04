Stade Rennais : Le SRFC tranche pour l’avenir de Habib Beye !

Pour Habib Beye, la direction du Stade Rennais a mis fin aux spéculations et pris une décision radicale : le Sénégalais restera solidement en place. Critiqué après le match nul face au RC Lens, il a répondu avec fermeté et détermination en conférence de presse.

Stade Rennais : Habib Beye contre-attaque face aux critiques

Présent ce vendredi devant les médias, Habib Beye n’a pas mâché ses mots. Agacé par certains jugements après le 0-0 contre le RC Lens, alors que les Sang et Or avaient joué à dix pendant la quasi-totalité de la rencontre, le coach rennais a tenu à remettre les choses en perspective. « On a surtout travaillé sur le retour de match et ce qui nous a manqué en termes d’état d’esprit… parce qu’on a eu un gros déficit technique sur ce match-là », a-t-il expliqué avec lucidité.

Mais au-delà du jeu, c’est le traitement médiatique qu’il pointe du doigt : « Le contexte extérieur nous amène dans quelque chose d’assez irréel… il faut qu’on soit serein… et aborder ce match du Havre avec beaucoup de confiance, avec l’objectif de gagner ». Le message est clair : Rennes ne cèdera ni à la panique ni au procès prématuré.

Le SRFC affiche un soutien total à son entraîneur

Alors que certaines rumeurs évoquaient déjà une mise sous pression du technicien, la réponse est désormais officielle : la direction rennaise maintient pleinement sa confiance en Habib Beye. Et c’est l’intéressé lui-même qui l’a confirmé. « Oui, je suis soutenu par la direction. Ça, ce n’est pas un débat, on en a déjà parlé », a-t-il tranché, mettant fin à toute spéculation sur un éventuel départ.

Statistiquement, son argumentaire est imparable : « Aujourd’hui, on est huitièmes de Ligue 1… on n’a perdu qu’un match sur six… le début de saison du Stade Rennais est le meilleur depuis cinq ans ». De quoi faire taire, au moins provisoirement, les impatients. Le rendez-vous face au Havre s’annonce désormais comme l’occasion parfaite pour valider ce soutien… sur le terrain.