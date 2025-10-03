Mercato Stade Rennais : Habib Beye répond à ses détracteurs

Le dernier match contre le RC Lens a laissé des plumes du côté du Stade Rennais. Sévèrement critiqué, Habib Beye serait même menacé à son poste. Ce vendredi, l’entraîneur du club breton a fait une importante mise au point.

Cinq jours après le match frustrant concédé à 11 contre 10 face au RC Lens, le Stade Rennais se déplace sur le terrain du Havre AC ce dimanche après-midi, à l’occasion de la septième journée de Ligue 1. Mais face aux critiques, qui pleuvent à son encontre, Habib Beye a profité de sa conférence de presse de ce vendredi pour répondre à ses détracteurs. Le technicien sénégalais a d’abord révélé la teneur de son discours tenu dans le vestiaire.

« Ce que je leur ai dit (aux joueurs), c’est que le contexte extérieur nous amène dans quelque chose d’assez irréel je trouve par rapport à la situation actuelle. Il faut qu’on soit serein par rapport à ce qu’on fait et aborder ce match avec beaucoup de confiance, et l’objectif de le gagner », a déclaré Habib Beye avant de marquer sa surprise face à la vague de critiques alors que le Stade Rennais n’est en crise de résultat.

« C’est irréel, car aujourd’hui on est 8e de Ligue 1, on n’a perdu qu’un match sur six depuis le début de saison. On peut remettre en question le contenu, mais je trouve que l’analyse qui est faite du début de saison du Stade Rennais qui, sans être glorifiant, est le meilleur début de saison depuis 5 ans. J’estime qu’aujourd’hui, ce qui est dit sur l’équipe et sur le contexte et la situation est incroyable.

Mais c’est le monde dans lequel on vit et moi je garde beaucoup de stabilité, et je veux que mes joueurs en gardent énormément », a expliqué l’ancien coach du Red Star. Habib Beye n’a pas voulu s’étendre sur les critiques personnelles qui ont pu faire son actualité cette semaine, répétant la « stabilité » qu’il souhaite amener à son équipe « à trois points du podium. »