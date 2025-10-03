Mercato Stade Rennais: Habib Beye licencié dès ce dimanche ?

Habib Beye va-t-il être le premier entraîneur de Ligue 1 à perdre son poste cette saison avant la trêve internationale ? Le Stade Rennais pourrait prendre une décision radicale pour le technicien sénégalais.

Mercato : Habib Beye n’a plus droit à l’erreur

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2026, Habib Beye pourrait fêter le réveillon de Noël loin de la Bretagne. Selon plusieurs sources proches du club, les dirigeants du Stade Rennais penseraient d’ores et déjà à la nomination d’un nouvel entraîneur, le début de saison en dents de scie ayant sérieusement fragilisé l’entraîneur des Rouge et Noir.

Après six journées de Ligue 1, le club breton affiche un bilan de 2 victoires, 3 matchs nul et 1 défaite. Trop maigre au vu des ambitions du SRFC. Surtout que le visage présenté par l’équipe de Habib Beye n’est pas vraiment reluisant. Humilié à Lorient (4-0), accroché par Angers dans un match sans saveur (1-1), rattrapé par le FC Nantes dans le derby (2-2) et incapable de se défaire du RC Lens à 11 contre 10 (0-0), le Stade Rennais a déjà grillé pas mal de jokers.

Ainsi, le site Homme du Match assure que la direction rennaise aurait clairement fait comprendre à l’ancien coach de Red Star que son poste serait en danger si la situation ne s’améliore lors des prochaines sorties de son équipe.

« Seuls des résultats rassurants lors des prochaines échéances le sauveraient », révèle d’ailleurs une source proche de l’état-major du SRFC. Le déplacement à Havre le dimanche après-midi dans le cadre de la septième journée de Ligue 1 pourrait donc être décisif pour l’avenir de Habib Beye.

Un mauvais résultat pourrait précipiter son licenciement avant la trêve hivernale. Surtout que les dirigeants rennais auraient déjà coché les noms de du Belge Philippe Clément, du Français Laurent Blanc et de l’Italien Thiago Motta pour remplacer éventuellement Beye. Affaire à suivre…